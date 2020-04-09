Госагентство занятости ожидает самый большой приток безработных после Пасхи

В Государственном агентстве занятости (ГАЗ, NVA) первую волну новых безработных ожидают после Пасхальных каникул, то есть с 14 апреля. К этому моменту будет завершен процесс первых коллективных увольнений, о которых уведомили 27 предприятий, сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ).

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Вакансии есть, пока их насчитывается свыше 17 тысяч. К тому же люди стали заявляться на работу, которую ранее обходили стороной, большой интерес отмечен к работе в магазинах, добавляют в агентстве.

Так, представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле рассказала, что новые работники приходят из различных отраслей, в том числе из сферы обслуживания и туристической отрасли. Больше всего соискателей работы наблюдается в Риге и Рижском регионе, которые больше других пострадали от кризиса, вызванного распространением Covid-19.

С таким мнением согласны и в NVA: самый значительный наплыв безработных наблюдается в рижском филиале. И хотя число вакансий сокращается, их по-прежнему свыше 17 тысяч. Только в апреле было зарегистрировано около тысяч новых свободных мест.

Больше всего вакансий в строительстве, сфере транспорта и логистики, сельском хозяйстве, где требуются сезонные работники.

Как уже сообщал портал Delfi, накануне политики договорились сделать получение статуса безработного более эластичным на время пандемии, сообщает Министерство благосостояния. Безработные смогут подрабатывать четыре месяца.

"Это позволит оставшимся без работы заняться, например, сезонными работами в сельском хозяйстве, чтобы заработать средства на удовлетворение основных нужд, а также сохранить связь с рынком труда. Позже в случае необходимости вернуться в статус безработного и продолжить получать услуги поддержки Госагентства занятости и пособие по безработице", — указал советник министра благосостояния Янис Зариньш.

Новые условия запланировано принять на заседании правительства 9 апреля, после чего их должен утвердить Сейм.