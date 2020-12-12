Госаппарат зовет граждан на флешмоб "Выбор в наших руках"

Государственная канцелярия совместно с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) разместили серию картинок "Выбор в наших руках". Цель акции –выбирать безопасные действия по ограничениям распространения Covid-19.

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"У каждого есть кто-то, кто не читает новости, не знает и не вникает. Участвуй и убеди хотя бы одного человека, призови задуматься. Вместе мы можем победить и стать сильнее. Выбор в наших руках", — говорится в призыве государственного аппарата.

Жителей Латвии призывают участвовать в флешмобе, загружать картинки о том, как надо соблюдать ограничения. Среди предложенных тем: "В маске дышать не сложно. Трудно дышать с пневмонией из-за Covid-19", "Домой к близким или в больницу на аппарат искусственной вентиляции легких?", "Никто не вечен. В случаи Covid-19 есть плохие и хорошие новости одновременно", "Мы не потеряем возможность быть вместе, мы перенесем ее на завтра".