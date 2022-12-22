Госбюджет-2023: аппетиты министерств на два миллиарда евро превышают возможности фискального пространства

Министерства и независимые учреждения запросили в рамках подготовки государственного бюджета дополнительно 2,23 млрд евро, хотя фискальное пространство или же объем средств на дополнительные мероприятия составляет всего 215,1 млн евро.

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В четверг, 22 декабря, на внеочередном заседании Кабинет Министров рассмотрел макроэкономические прогнозы, подготовленные Министерством финансов, и заслушал отчет о приоритетных мерах министерств и других центральных государственных учреждений на 2023, 2024 и 2025 годы.

Запросы на дополнительное финансирование от министерств и независимых учреждений для реализации приоритетных мер составляют 2,23 млрд евро на 2023 год, 2,99 млрд евро на 2024 год и 3,04 млрд евро на 2025 год.

При этом из обновленных прогнозов макроэкономических показателей Минфина следует, что фискальное пространство для новых приоритетов политики в 2023 году составляет только 215,1 млн евро, в 2024 году — 444,2 млн евро и в 2025 году — 408 млн евро.

В следующем году ВВП снизится на 0,6%

Министерство финансов актуализировало балансы общего государственного бюджета на среднесрочную перспективу при неизменной политики. Во внимание были приняты данные Государственной кассы об исполнении общего бюджета за десять месяцев текущего года, обновленные прогнозы налоговых и неналоговых доходов, базовых расходов государственного основного бюджета и специального бюджета на среднесрочную перспективу, а также правительственные рещения о мерах поддержки, принятые до 6 декабря текущего года.

Обновленные балансы бюджета основаны на прогнозах макроэкономических показателей, утвержденных в начале декабря этого года, согласно которым валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в постоянных ценах вырастет на 1,6% в 2022 году, но снизится на 0,6% в 2023 году. Рост потребительских цен по итогам 2022 года составит 17,3%, в 2023 году прогнозирует, что повышение цен будет меньше — 8,5%.

В среднесрочной перспективе ожидается новое ускорение экономического роста, при этом рост ВВП достигнет 3% только в 2025 году. Также только в 2025 году рост потребительских цен стабилизируется на уровне 2%.

В этом году дефицит бюджета — 4-5%

Обновленный дефицит общего бюджета на 2022 год оценивается в 5% от ВВП, что на два процентных пункта ниже, чем прогнозировалось ранее. Снижение произошло из-за более высоких налоговых и неналоговых доходов, возникших в результате высокой инфляции и роста фонда оплаты труда. Также в этом году прогнозируются расходы на мероприятия по энергоподдержке ниже запланированных, исходя из того, сколько подано заявлений на середину декабря.

В 2020 и 2021 годах общая поддержка на снижение последствий Covid-19 была оказана в объеме 1,3 млрд евро или 4,2% от ВВП, и 2,3 млрд евро, или 6,8% от ВВП соответственно. В этом году есть три затратных вида государственной поддержки — борьба с Covid-19, помощь в условиях роста цен на энергоресурсы и помощь украинским беженцам. Суммарно эти три статьи расходов запланированы в объеме 2,5 млрд евро или 6,3% от ВВП. В 2023 году на эти цели предполагается потратить 744 млн евро или 1,7% ВВП.

Министерство финансов пояснило, что влияние оказываемой поддержки составляло значительную часть баланса бюджета, ухудшая его на 3,2% от ВВП в 2020 году, на 6,2% ВВП в 2021 году. В 2022 году дефицит бюджет составит, по прогнозам, 4% от ВВП, в 2023 году — 1,7% от ВВП.

В среднесрочной перспективе дефицит бюджета прогнозируется на уровне 2,6% от ВВП в 2023 году и 0,4% от ВВП в 2024 и 2025 годах — при условии, что государственная политика останется неизменной.

Налоговая нагрузка сохранится на уровне около 30% от ВВП

Динамика совокупных налоговых поступлений прогнозируется по темпам развития экономики и при условии неизменной политики на уровне 30% от ВВП в среднесрочной перспективе. Для снижения высоких цен на энергоресурсы в 2023 году планируется финансирование поддержки в размере 600 млн евро до конца отопительного сезона.

По сравнению с прогнозами, утвержденными в октябре, на основе уточненных макроэкономических данных и решений, принятых правительством в октябре-декабре, в 2023 году будут повышены расходы государственного бюджета на оборону. К 2025 году они достигнут 2,5% от ВВП. Также планируется выделить средства на финансирование обещанного повышения зарплат педагогам, на пенсии. Предусматривается и финансовое обеспечение повышения минимальной зарплаты с 500 до 620 евро в 2023 году и до 700 евро в 2024 году. Также увеличились эксплуатационные расходы в связи с удорожанием энергоресурсов и ростом цен на услуги общественного питания и процентные платежи по обслуживанию государственного долга.

С учетом того, что с начала 2022 года процентные ставки в евро значительно выросли, что напрямую влияет на стоимость заимствований, расходы на обслуживание долга в среднесрочной перспективе увеличатся.

В конце 2023 года госдолг Латвии может составить 42% от ВВП

Согласно оценке Государственной кассы, подготовленной в условиях большой неопределенности и учитывающей, что в ближайшие четыре года необходимо рефинансировать принятые на себя долговые обязательства в размере около семи миллиардов евро, общий государственный долг Латвии может составить около 41 % ВВП к концу 2022 года и 42% от ВВП к концу 2023 года. Прогнозируется, что в 2024-2025 годах общий государственный долг будет ниже 40% ВВП.

По сравнению с прогнозами августа 2022 года, утвержденными в октябре, структурная сбалансированность общего государственного бюджета в 2022 году значительно улучшилась с -1,8% до -0,2%. Министерство финансов поясняет, что это произошло в основном из-за увеличения доходов, вызванных инфляцией. В среднесрочной перспективе, согласно последним прогнозам, как структурный баланс при неизменной политике, так и цели структурного баланса повысились, и увеличение разницы между их значениями расширило фискальное пространство.