Госбюджет-2023: на приоритеты дополнительно будут выделены 710 млн евро

Проект госбюджета на этот год предусматривает дополнительное финансирование новых приоритетов и программ в объеме 710 миллионов евро. Это будет дополнение к уже действующим государственным программам, сказал министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") на пресс-конференции, сообщает агентство LETA.

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Министр отметил, что коалиция тщательно проработала декларацию правительства и согласовала приоритеты, которые обеспечат экономическую трансформацию. Выдвинуты такие приоритеты как национальная безопасность и внешняя политика, образование, энергетика, климат и окружающая среда, конкурентоспособность и качество жизни.

Проект госбюджета будет внесен на рассмотрение Кабинета Министров в пятницу, 13 января.

Для реализации дополнительных мер в 2023 году запланированы средства из фискального пространства в размере 215 млн евро.

Кроме того, в качестве необходимых финансовых ресурсов были использованы перераспределяемые в процессе исполнения бюджета финансовые ресурсы и дополнительные отчисления в госбюджет предприятий государственного капитала, что обеспечило финансирование в размере 141 млн евро. Это финансирование перераспределяется внутри бюджета и не создает дополнительного дефицита и не влияет на утвержденное бюджетное пространство.

Точно так же 354 миллиона евро были выделены на государственные приоритеты и учреждениям, не входящих в фискальное пространство, для единовременных инвестиций для укрепления государственных служб безопасности.

Расходы на безопасность вне фискального пространства

Ашераден пояснил, что при подготовке проекта бюджета правительство выделило значительные средства на укрепление национальной безопасности: в основном поддерживалось выделение средств на разовые мероприятия, которые могут быть профинансированы вне фискального пространства — 354 миллиона евро. Таким образом предусмотрено финансирование не только Министерства обороны и МВД, но и закупка критического оборудования для общественных СМИ. Это обеспечит непрерывность и мобильность телевизионных сигналов, что является основой для информирования населения о происходящем в стране.

Финансирование закупки систем противовоздушной обороны будет предоставляться ежегодно, что обеспечит безопасность граждан в нынешних сложных геополитических условиях. Инфраструктура системы внутренних дел также будет усилена за счет закупки новой пожарной техники и строительства новых депо и центров катастроф Государственной пожарно-спасательной службы. МВД разработало предложение, которое обеспечивает региональное покрытие модернизированными кризисными центрами на всей территории Латвии.

16 миллионов евро предназначены для укрепления потенциала независимых учреждений (включая повышение заработной платы), а также для укрепления потенциала общественных средств массовой информации — Латвийского радио и Латвийского телевидения — и обеспечения конкурентоспособности.

Повышение GMI, зарплат, финансирование науки и Праздника песни

Правительство согласовало общие государственные приоритеты, выделив 132 млн евро финансирования из фискального пространства. В 2023 году будет повышен уровень гарантированного минимального дохода (GMI), который дополнительно планируется увязать с социально-экономическими показателями.

В этом году будет отмечаться 150-летие Праздника песни и танца, поэтому в юбилейный год правительство договорилось о дополнительном финансировании проведения фестиваля. Также было найдено решение для роста и предсказуемости финансирования Фонда культурного капитала, которое теперь будет привязано к налоговым поступлениям.

Также государственными приоритетами объявлены инвестиции в людей и усиление конкурентоспособности за счет направления финансирования науки, исследований и сферы высшего образования.

Будут выделены дополнительные средства на обеспечение доступности медицинских услуг в области онкологии, в том числе инновационных медикаментов, а также на повышение доступности услуг здравоохранения для детей.

Планируется изыскать финансирование на укрепление потенциала государственного управления — предусматривается выделить 25,8 млн евро на оплату труда стратегически важных рабочих групп. Правительство также поддержало дополнительное финансирование укрепления потенциала судебного персонала и повышения эффективности Регистра предприятий. Еще 4,8 млн евро предназначены для проведения приоритетных мер, связанных с национальной безопасностью, укреплением аналитических возможностей и возможностей.

Ожидается, что на исполнение постановлений и судебных решений будет выделено около 11 миллионов евро.

На реализацию объявленных отраслями приоритетов в 2023 году запланировано 166,8 млн евро. Треть средств планируется израсходовать на мероприятия в сфере здравоохранения, повышение заработной платы медицинскому персоналу и повышение доступности медицинских услуг для населения.

Для обеспечения поддержки политики развития села, при реализации общей сельскохозяйственной политики, в среднесрочной перспективе будет выделено финансирование для достижения стратегических целей.

Ожидается, что в этом году Министерство сообщения выделит средства на покрытие убытков общественного транспорта. В то же время перед ведомством поставлена ​​задача работать над снижением убытков и стабилизацией финансового положения Latvijas dželzcelas. Также достигнута договоренность о выделении средств на реконструкцию и обновление автомобильных дорог национального регионального и местного значения как в 2023 году, так и в среднесрочной перспективе.

Также ожидается, что реализацию демографических мероприятий будет обеспечивать как Фонд интеграции общества, которому предстоит администрировать несколько программ поддержки семьи, так и Министерством экономики, которое будет курировать жилищную программу.

Служба государственных доходов продолжит повышать качество услуг с целью снижения административной нагрузки на налогоплательщиков. Также планируется продолжить меры по сдерживанию теневой экономики с вовлечением всех секторов и выработкой необходимых изменений политики.

Министр финансов Арвилс Ашераденс выразил уверенность в том, что уже заложенные в бюджет меры — повышение зарплаты учителей, повышение минимальной заработной платы, государственная поддержка жителей для компенсации роста цен на энергоресурсы, поддержка Украины, а также выделение 710 млн евро на дополнительные мероприятия, инвестиции фондов ЕС в объеме не менее 1,3 млрд евро — обеспечат преобразование экономики. Глава Минфина считает, что это позводит легче преодолеть возможные последствия экономического спада, обеспечивать в дальнейшем конкурентоспособность национальной экономики и повышать благосостояние населения.

Конкретные суммы, которые будут выделены на каждый из названных приоритетов, определит в пятницу, 13 января, Кабинет министров.

Ашераденс добавил, что в государственном бюджете на этот год на непредвиденные расходы выделено 30 миллионов евро.