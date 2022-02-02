Госчиновница: об изменениях в использовании сертификатов можно будет говорить только при полной волне "омикрона"

О постепенных изменениях в использовании ковид-сертификатов можно будет говорить, когда Латвия войдет в "полную волну омикрона", что во многом будет означать исчезновения штамма дельта в обществе. Такое мнение выразила в среду на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня ("Новое Единство").

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В ответ на вопрос депутата Мариса Можвилло ("За человечную Латвию") о необходимости ковид-сертификатов, она сказала, что в феврале запланирована разработка стратегии выхода из ограничений в связи с Covid-19 и вопрос о сертификатах и "зеленых" и "красных" зонах входит в повестку дня.

Силиня указала, что Латвия в настоящее время отстает от других европейских стран по распространенности омикрона, так как этот штамм в стране появился позже.

"К сожалению, у нас еще попадают в больницы с дельта-штаммом коронавируса. Когда мы получим данные о том, что дельта сократилась и мы достигли полной омикрон-волны, можно будет говорить о сертификате, может действительно что-то можно будет постепенно менять. Конечно, не все сразу. Я думаю, что это будет пошаговый процесс: там, где безопасность выше, изменения могут происходить быстрее", - сказала Силиня.

Как сообщалось, в феврале правительство планирует принять решение о стратегии выхода из пандемии Covid-19, оценив все меры безопасности.

"Мы хотим, чтобы ясность в этом вопросе наступила до окончания режима чрезвычайного положения в конце февраля", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Необходимо действовать в соответствии с показателями заболеваемости и госпитализации, но кажется, что сейчас, при омикроне, уровень госпитализации иной, чем при доминировавшем ранее варианте дельта, и больницы заполняются не очень быстро", - сказал глава правительства, отметив, что одной из причин этого - большое количество людей, прошедших вакцинацию от Covid-19.