Госдолг Латвии в этом году возрос на 909 млн евро

К концу мая этого года номинальная стоимость государственного долга Латвии составила 13, 4 млрд евро, что на 909 млн евро или 7,3% больше, чем в конце прошлого года, сообщает Министерство финансов.

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"Займы осуществлены, чтобы обеспечить ресурсы для финансирования дефицита госбюджета, в том числе, для финансирования мероприятий поддержки снижения последствий Covid-19, а также на исполнения обязательств по госдолгу", — поясняет Минфин.

Согласно прогнозам Государственной кассы, общий долг в этом году составит 48,9% от ВВП, а в 2022 году — 50,3% от ВВП.

Министерство финансов напоминает, что 14 мая международное агенство кредитных рейтингов Moody’s утвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне A3, сохранив стабильную оценку в будущем. "Сохранение кредитного рейтинга на высоком уровне A3, Moody’s обосновал относительной устойчивостью к потрясениям, вызванным пандемией Covid-19 и большим потенциалом роста экономики", — напомнило Министерство финансов.