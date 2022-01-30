Госинспекция данных оштрафовала Ss.com на 100 000 евро, суд штраф отменил

Каждый десятый житель Латвии не проинформирован о защите своих данных, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Государственной инспекции данных. Самый большой штраф — в размере 100 000 евро — в прошлом году был выписан предприятию SS, которому принадлежит портал объявлений ss.com, за некорректную обработку персональных данных. Компания запрашивала копии удостоверений личности, сообщается на сайте Госинспекции.

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В Госинспекции данных порталу Delfi рассказали, что в прошлом году за нарушения прав на данные штрафы были наложены в шести случаях. Самой большой из них — 100 000 евро — был назначен предприятию SS. Однако этот штраф был обжалован.

Штраф в размере 100 000 евро был наложен за то, что компания, по мнению Госинспеции, нарушила нормы о защите данных, занимаясь обработкой таких персональных данных, как фотография, имя и фамилия, персональный код, место рождения, дата рождения, гражданство, подпись, пол и номер паспорта. Компания запрашивала копии удостоверений личности.

Однако в конце прошлого года Рижский городской суд Видземского предместья отменил решение Госинспекции данных, указав, что не были выяснены обстоятельства, касающиеся дат, когда SS прекратила хранить эти персональные данные.

Суд также постановил, что Госинспекция данных не просила SS предоставить информацию о том, продолжает ли компания запрашивать копии документов удостоверения личности.

Информация Lursoft свидетельствует о том, что в 2020 году компания SS работала с оборотом в 8 879 983 евро и прибыль в 4 496 257 евро. Предприятие принадлежит Юрису Линису и Андрею Кивацкису.

В свою очередь, Lursoft была в прошлом году оштрафована на 65 000 евро за публикацию документов с персональными данными на сайте www.lursoft.lv.

В инспекции указали, что в целом жители Латвии хорошо осознают, какая информация считается персональными данными. Практически все латвийцы в возрасте от 16 до 60 лет согласны с тем, что персональные данные — это персональный код, адрес места жительства и информация о состоянии здоровья. Большинство также согласны с тем, что в персональные данные также входят дата рождения, номер телефона и долговые обязательства.

"Однако осведомленность граждан о защите персональных данных в целом находится на среднем уровне — каждый второй только слышал об этом, и только каждый третий говорит, что хорошо проинформирован об этом. Фактические действия для защиты своих или данных членов своей семьи жители совершают редко. Каждый пятый в течение двух последних лет использовал свои права в соответствии с политикой конфиденциальности предприятия", — заявила директор Госинспекции данных Екатерина Мацука.

Как в прошлом, так и в 2020 году в Госинспекцию данных поступили жалобы почти от 1000 жителей на возможную неправомерную обработку персональных данных. В ответ на жалобы в большинстве или 70% случаев специалисты Госинспекции разъясняли права, предусмотренные Общим регламентом по защите данных.

При публикации информации в социальных сетях, совершении покупок в интернете, подаче заявок на различные программы лояльности и коммерческие предложения часто не уделяется должного внимания тому, кому, зачем и какие данные передаются. Нужно учитывать, что информация, предоставленная в онлайн-среде, обрабатывается, хранится и никуда не исчезает, пояснила Мацука.

В инспекции отметили, что уровень информированности граждан об их праве на получение той или иной информации от компании, которая обрабатывает, хранит или осуществляет иные действия с их персональными данными, относительно высок. Абсолютное большинство респондентов знают, какую информацию они могут получить о своих персональных данных. Те, кто считает, что они не осведомлены о защите персональных данных в целом, чаще не уверены в своем праве запрашивать и получать любую информацию от компании, которая обрабатывает их персональные данные.