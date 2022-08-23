Госинспекция по труду проверит, имеют ли сотрудники телеканала "Дождь" право работать в Латвии

Государственная инспекция по труду (VDI) проведет оценку соответствия виз сотрудников российской независимой телепрограммы "Дождь" условиям, предусмотренным законом.

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VDI оценит соответствие ч.8 ст. 37 Закона о труде, согласно которой граждане третьих стран допускаются к приему на работу только при наличии у них вида на жительство с отметкой о праве на трудоустройство. Если у них нет такой визы, работодатель не имеет права нанимать этих лиц.

У работодателя будут спрашивать, убедился ли он в соответствии виз своих сотрудников, а от работников потребуют предъявить визу с правом на трудоустройство. Если сотрудники не смогут этого сделать, вероятно, к решению вопроса будет привлечена Государственная пограничная служба.

Проверка будет проведена после опубликованного в Twitter видеоролика, в котором говорится, что сотрудники "Дождя" работают в Латвии по туристическим, а не рабочим визам. В VDI указали, что информация передана для проверки.

Как сообщалось ранее, "Дождь" постепенно возобновил работу 18 июля, вещая в том числе из студии в Риге. Возвращение "Дождя" в эфир будет происходить постепенно — сначала запланированы выпуски новостей и отдельные авторские программы, со временем предложение контента будет расширяться. Кроме того, осенью планируется запустить несколько новых проектов.