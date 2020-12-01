Госинспекция по защите данных начала проверку утечки старых снимков с Кариньшем без маски в магазине
Foto: Valsts kanceleja

В социальных сетях на этой неделе появились снимки, на которых виден премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) без маски в магазине. Пользователи начали обвинять политика в двойной морали, однако советник премьера Сандис Сабаевс указал, что снимок сделан в июле этого года, когда маски в общественных местах были необязательны. Государственная инспекция по защите данных начала проверку.

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На снимках виден Кариньш со спутницей, которые вместе покупают алкоголь в магазине. Оба одеты в легкие куртки и на двух снимках из трех они оба без маски — у женщины она висит на ухе.

Советник премьера Сандис Сабаевс в Twitter сообщил, что снимки сделаны с камер видеонаблюдения в июле, когда ношение масок было необязательным. "Указанные изображения с записей видеонаблюдений получены самовольно и просим их не распространять", — указал в комментарии советник.

Представитель Государственной инспекции защиты данных Агита Силиениеце сообщила Delfi, что снимки попали в их поле зрения и начата проверка обстоятельств. "Публикация изображения с камер видеонаблюдения считается нарушением Общего регулирования защиты данных", — указали в инспекции.

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"Новое Единство" Кришьянис Кариньш
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