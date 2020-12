Госинспекция по защите данных начала проверку утечки старых снимков с Кариньшем без маски в магазине

В социальных сетях на этой неделе появились снимки, на которых виден премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) без маски в магазине. Пользователи начали обвинять политика в двойной морали, однако советник премьера Сандис Сабаевс указал, что снимок сделан в июле этого года, когда маски в общественных местах были необязательны. Государственная инспекция по защите данных начала проверку.

На снимках виден Кариньш со спутницей, которые вместе покупают алкоголь в магазине. Оба одеты в легкие куртки и на двух снимках из трех они оба без маски — у женщины она висит на ухе.

Советник премьера Сандис Сабаевс в Twitter сообщил, что снимки сделаны с камер видеонаблюдения в июле, когда ношение масок было необязательным. "Указанные изображения с записей видеонаблюдений получены самовольно и просим их не распространять", — указал в комментарии советник.

Foto uzņemti no videonovērošanas ierakstiem šā gada jūlijā, kad masku valkāšana, ņemot vērā #COVID19 izplatības rādītājus, nebija nepieciešama un līdz ar to nebija noteikta kā obligāta prasība. Minētie attēli no videonovērošanas ierakstiem iegūti patvaļīgi, lūdzam tos neizplatīt.