Госканцелярия готовит повышение зарплат: премьер будет получать на 266 евро больше

Государственная канцелярия рассчитала заработную плату госслужащих на следующий год, и она существенно повысится, пишет Neatkarīga. Например, брутто-зарплата премьер-министра будет 5216 евро (брутто) вместо нынешних 4950, зарплата муниципального депутата вырастет с 1230 евро до 1270 евро, а зарплата сотрудника Комиссии рынка финансов и капитала вырастет с 10 162 евро до 10 265 евро.

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Согласно информации, опубликованной Государственной канцелярией, базовая зарплата чиновников в общем секторе на следующий год установлена на уровне 1058,10 евро, в секторе электронных коммуникаций и энергетики — 1536,09 евро, в финансовом и страховом секторе — 2093,90 евро, что на 2-3 процента выше установленного в этом году. Таким образом, с применением соответствующих коэффициентов зарплата премьер-министра брутто в следующем году составит 5216 евро, зарплата министров — 4952 евро, причем без учета денег, предусмотренных на представительские расходы.

Депутаты Сейма будут получать в следующем году до конца срока ту же сумму, что и в предыдущие годы — 2963 евро в месяц на бумаге, не считая пособий, получаемых депутатом за различные должности и компенсаций за транспорт и аренду квартиры. По расчетам Государственной канцелярии, в следующем году месячная зарплата депутата Сейма составит 3386 евро в месяц, что на 423 евро в месяц или на 14% больше, чем у депутата Сейма предыдущего созыва.

О том, какую зарплату будет получать президент, решит Сейм при утверждении бюджета на следующий год. Сейчас зарплата президента составляет 5960 евро, еще 1192 евро отведено на представительские расходы. Зарплата президента с прошлого года не повышалась. Сначала планировалось, что в 2021 году он будет получать 6260 евро (брутто), но это вызвало общественные возмущения, и действующий президент Латвии Эгил Левитс отказался от повышения зарплаты в 2021 году.