Госказна предупреждает о письмах от злоумышленников: мошенники просят клиентов изменить реквизиты
Foto: LETA

Госказна предупреждает о мошеннических электронных письмах с просьбами изменить платежные реквизиты, говорится на сайте Госказны.

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"Призываем опасаться мошенников, которые от имени клиентов, партнеров по сотрудничеству или поставщиков услуг присылают электронные письма с просьбами изменить платежные реквизиты", — указано в сообщении.

Госказна обращает внимание на то, что платежные реквизиты являются неотъемлемой частью договора и не могут быть изменены на основании электронного письма или телефонного звонка.

Также Госказна указывает, что в случае получения подозрительных электронных писем не требуется производить платеж, следует связаться с ответственным лицом клиента или партнера по сотрудничеству, используя другой канал связи, чтобы выяснить обоснованность и достоверность изменения реквизитов.

При получении подозрительных звонков и электронных писем, жителей призывают обращаться в Госказну по единому телефону 67094368. Также можно отправить электронное письмо на адрес ekase@kase.gov.lv .

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