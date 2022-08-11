Госконтроль: э-услуги нужно оптимизировать – ради безопасности, доступности и экономии

Если устранить недостатки в доступности электронных услуг, государственное управление сможет более эффективно использовать финансовые и человеческие ресурсы, заключил Госконтроль после ревизии доступности информационных систем и электронных услуг в Латвии.

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В своем заключении "Могут ли жители и предприятия Латвии полагаться на доступность информационных систем (ИС) и получение электронных услуг?" Госконтроль указывает, что единый механизм обмена данными о доступности электронных услуг позволил бы оперативно выявлять слабые места и превентивно улучшать их — как технически, так и с точки зрения безопасности.

За последние пять лет расходы государственного управления на услуги в области информационных технологий увеличились с 41 млн евро до 64 млн евро в год. При этом расчеты по затратам на недоступность систем не проведены.

Нормативные акты определяют уровень доступности, который должен быть достигнут, однако властям неясно, как его обеспечить, что контролировать и как измерять.

Информация о доступности услуг, т. е. достигнута ли она и на каких этапах не достигнута, не собирается и не анализируется. Поэтому невозможно определить, где больше всего нужны целевые улучшения, отмечается в отчете.

В ходе проверки Госконтроль не получил конкретного ответа на вопрос, могут ли жители и предприятия Латвии полагаться на доступность информационных систем и получение электронных услуг.

Госконтроль выявил несколько проблем.

Во-первых, информация о доступности э-услуг, которую предоставляют учреждения, в основном основана на мнениях, а не на фактах — потому что нет ясности, как измерять доступность, нет методики расчета и нет показателей.

Во-вторых, на национальном уровне информация об уровне доступности электронных услуг не собирается. Устранив эти недостатки, государственное управление могло бы более эффективно использовать финансовые ресурсы и человеческие ресурсы.Также будут известны конкретные слабые звенья, где больше всего нужны улучшения, рассказывает член совета Госконтроля Илзе Бадере.

На европейском уровне Латвия в целом выглядит неплохо в сфере электронных услуг — по данным Eurosta", по развитию электронных услуг Латвия делит третье место с Австрией после Мальты и Эстонии,

заявил государственный контролер Роланд Ирклис в передаче на Латвийском телевидении. Однако это не означает, что в этой сфере все хорошо.

"Электронная услуга очень хороша, когда работает (..), Государство вроде бы поставило цель, чтобы она была доступна (..), но надо признать, что само государство не знает, соблюдается этот критерий или нет", — сказал Ирклис.

"В целом доступность электронных услуг и поддерживающих их ИС плохо управляется и контролируется — есть много вопросов по правильной организации доступа. Действия должны быть взаимно скоординированы между учреждениями, потому что очень часто для того, чтобы э-услуга работала, в ее реализации участвуют несколько учреждений и поддерживаемых ими ИС. Поэтому все компоненты должны быть доступны, так как неисправность даже одного компонента повлияет на получение э-услуги", — говорит Бадере.

Например, чтобы человек мог получить электронную услугу на портале Latvija.lv, необходимо, чтобы работали:

(1) портал Latvija.lv, который обслуживает Государственное агентство регионального развития (VARAM);

(2) механизм аутентификации пользователей, предоставляемый Латвийским государственным телерадиоцентром или одним из коммерческих банков;

(3) сама ИС, то есть сервисы, оказывающие услуги, которые поддерживаются учреждением;

(4) сопутствующие ИС и услуги, необходимые, например, для проверки личных данных в Регистре жителей, который ведет Управление по делам гражданства и миграции;

(5) каналы обмена данными, за которые отвечают поставщики телекоммуникационных услуг,

и 6) посредник, поддерживаемый VARAM.

На основании ревизии Госконтроль дал учреждениям девять рекомендаций.