Госконтроль: финансирование в период кризиса расходовалось адекватно, кроме отдельных исключений

Финансирование, выделенное в связи с кризисом Covid-19, было использовано надлежащим образом, но в некоторых случаях выделение денег не было экономически оправданным, заключил Государственный контроль.

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Государственный контроль завершил 26 финансовых аудитов отчетов министерств и центральных учреждений за 2020 год, указав, что по сравнению с предыдущими годами результаты улучшились.

Из 26 заключений о правильности составления годовых отчетов одно содержит возражение, а из 18 заключений по вопросам соответствия - одно отрицательное и одно с возражениями. В ходе финансового аудита 2020 года Госконтроль внес 75 рекомендаций, большинство из которых касаются расходов на преодоление кризиса. В этой связи подано также пять предложений в Кабинет министров.

Во время пандемии Covid-19 Госконтроль переориентировал свою работу, направив значительную часть ресурсов на аудит расходов, непосредственно связанных с пандемией. Госконтроль указал, что в целом учреждения использовали дополнительно выделенные средства в соответствии с целями. Однако некоторые меры не показывают прямой связи между государственной помощью и кризисным управлением, а критерии предоставления помощи не были достаточно экономически обоснованными.

Госконтроль заключил, что в настоящее время неравные условия для получателей помощи устранены по нескольким инструментам поддержки, уменьшена административная нагрузка и упрощены механизмы администрирования помощи, а также улучшена прозрачность процессов. Например, уменьшилась неравномерность в выделении пособий по простою, пересмотрен круг получателей, появилась возможность получать поддержку, работая у нескольких работодателей. Улучшились условия получения помощи для творческих работников, адекватно оплачивается повышенная нагрузка медиков и сотрудников МВД.

В то же время в некоторых случаях критерии предоставления помощи были нечеткими и открытыми для различных интерпретаций, механизмы предоставления помощи создавали ненужное административное бремя и затраты, отмечает Госконтроль.

За первые четыре месяца 2021 года Кабинет министров выделил для преодоления кризиса из-за пандемии Covid-19 1,342 млрд евро - это уже на 100 млн евро больше, чем за весь 2020 год, поэтому Госконтроль призывает тщательно оценивать обоснованность запросов на поддержку.