Госконтроль: фирма Наглиса уже 30 лет пользуется необъяснимой благосклонностью Минобороны

Территория на улице Крустабазницас, 11 принадлежит Министерству обороны, там находится Генштаб. Однако договоры аренды земли и помещений с частным предпринимателем, заключенные на 40 лет, по-прежнему действуют и не позволяют Министерству обороны в полной мере использовать территорию на улице Крустабазницас. Большей частью компании владеет бизнесмен Янис Наглис. При этом арендатор регулярно задерживает платежи, сообщает Госконтроль.

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Договоры аренды земли и помещений с арендатором ARSAN был заключен в 1998 году на 40 лет. Договор нарушал действовавшие на тот момент нормативные акты, а условия для Министерства обороны были неблагоприятными. ARSAN получил право использовать арендованный земельный участок для строительства, эксплуатации и управления зданиями и сооружениями для офисных и коммерческих нужд, а также заключать договоры субаренды. В договоре аренды отсутствуют положения, которые ограничивали бы деятельность арендатора или субарендаторов, учитывая, что арендуемая территория является объектом государственной обороны.

В ходе ревизии Государственный контроль особое внимание уделил последним 10 годам, когда объект недвижимости на улице Крустабазницас 11 перешел в ведение Центра военных объектов государственной обороны и закупок. Как управляющий этим имуществом, Центр не только не инициировал пересмотр условий заключенных договоров, но и не использовал предусмотренную договорами возможность для возбуждения процедуры расторжения, хотя ARSAN систематически и постоянно задерживал платежи и такое положение предусмотрено в договорах.

Ревизоры не находят объяснения благосклонности Центра к предприятию, которое регулярно задерживало указанные в договоре платежи по аренде и счетам потребленной электроэнергии. В связи с длительной и крупной просрочкой платежей ARSAN регулярно кредитуется за счет государства до момента, пока долг не оплачен. А именно, Центр платит вместо арендатора, а арендатор позже рассчитывается с Центром. Кроме того, Центр никогда не реализовал свое договорное право на принудительное выполнение обязательств арендатора. Согласно данным бухгалтерского баланса, на 1 января 2020 года сумма требования к ARSAN составляла 122 371 евро.

Центр никогда не использовал возможность пересмотреть установленную арендную плату. Все еще действует арендная плата, согласованная более двадцати лет назад, которая уже на момент заключения договора была ниже допустимой нормативными актами. Излишне говорить, что кадастровая стоимость и рыночная стоимость земли и недвижимости за этот период увеличились, произошла инфляция и изменились другие обстоятельства, ввиду которых следовало бы пересмотреть условия договоров. Например, согласно заключенному в 1998 году договору ARSAN по-прежнему платит 914 евро в месяц (без НДС) за аренду помещений. Ревизоры провели расчет на основе увеличения индекса потребительских цен Центрального статистического управления с января 1999 года по март 2020 года и пришли к выводу, что текущая арендная плата должна составлять около 1883 евро в месяц.

Ревизоры установили, что в ведомстве обороны была проведена оценка прекращения договорных отношений с ARSAN, которые закончились безрезультатно из-за суммы компенсации, потребованной компанией. В настоящее время договорные отношения с ARSAN продолжаются, и треть территории объекта государственной обороны все еще недоступна для нужд Национальных вооруженных сил.

Согласно информации Firmas.lv, общество с ограниченной ответственностью ARSAN было зарегистрировано в 1996 году с уставным капиталом 163 630 евро. 58,7% принадлежит Янису Наглису, 28,26% — Илмару Блумбергусу и 13,04% — Марису Тикнусу. В 2019 году компания работала с оборотом 162 261 евро, убытки составили 14 577 евро. Янис Наглис — президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов.

Министерство обороны отреагировало на информацию от Госконтроля и проведет проверку в связи с договором, заключенным Центром государственной обороны военных объектов и закупок и предпринимателем Янисом Наглисом.