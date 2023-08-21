Госконтроль: многие латвийцы не знают о программе помощи ЕС, но эти деньги щедро используют самоуправления

Европейская программа экономической поддержки LEADER в Латвии выполняется неравномерно, многие жители о ней до сих пор не слышали, при этом значительные средства направляются на штатные проекты самоуправлений. Об этом со ссылкой на Госконтроль сообщает LSM.

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Как отмечает госконтроль, за пределами о программе LEADER знают только 28% жителей, при этом программа работает в Латвии уже 20 лет. Финансирование из средств европейской программы в больших объемах до сих пор выделяется на проекты, выполнение которых уже входит в прямые обязанности муниципалитетов — по мнению аудиторов, это "не является хорошей практикой".

В Госконтроле указывает, что на плановый период с 2014 по 2020 года в рамках программы LEADER Латвия получила 126 миллионов евро. На новый период с 2023 по 2027 годы финансирование составит 101 миллион евро.

В ходе аудита аудиторы государственного контроля обнаружили, что программа реализуется в Латвии неравномерно и с разными результатами. Например, финансирование самого небольшого проекта составило 294 евро, а самого крупного – 585 тысяч евро.

Поддержку в рамках программы LEADER получили как проекты по созданию и благоустройству инфраструктуры муниципального района, так и предприниматели и жители для всевозможных частных инициатив – например, строительства сушильного шкафа для домашней фермы, покупки костюмов для детской поп-группы, открытия своей стоматологической практики и др.

При этом Госконтроль указывает на недостаточное использование возможностей программы для социальной интеграции и создания инновационных решенией для менее активных и уязвимых групп общества.

Свои замечание аудиторы направили Министерству земледелия Латвии.

Программа LEADER появились в странах-членах Евросоюза в 1991 года. Ее цель —поддержать местные инициативы сельского развития, сельской местности и открытие рабочих мест.