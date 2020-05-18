Госконтроль: МВД потратило сотни тысяч евро на устройства, которые пылятся на складе

С 2017 года Министерство внутренних дел получило 9,2 млн евро на улучшение безопасности дорожного движения. Эти деньги были потрачены на лазерные сканеры, компактные видеокамеры, радары и многие другие устройства, однако большинство из них так и остались лежать на полках складов, сообщает Госконтроль. В то же время МВД не хватает финансирования для продолжения успешных проектов.

Во время ревизии Госконтроль констатировал, что МВД закупило ряд очень дорогих технических устройств. Например, пять лазерных 3D сканеров для оформления дорожно-транспортных происшествий, но полиция их использует очень редко. Использование лазерных сканеров оказалось очень сложным и, возможно, требует обучения.

Для нужд полиции были куплены 142 компактные видеокамеры за 112 219 евро. Они предназначены для ношения на одежде полицейских. Однако из всех камер в эксплуатацию переданы 18 камер и они не используются.

Ещё МВД за 5 145 евро купило дрон для контроля автоперевозок. До марта 2020 года он был запущен в воздух только один раз, в тестовом режиме. Та же судьбы постигла 40 ручных видеорадаров за 387 560 евро.

Ещё более 200 000 евро МВД тратит на образовательные и информационные мероприятия, в том числе на руки, карандаши, отражатели, раскраски и многое другое. Часть этих канцтоваров лежит на полках складов.

В то же время из-за нехватки финансирования 1 октября 2019 года МВД решило отказаться от успешного проекта по контролю средней скорости на шоссе. Помимо прочего, МВД неоднократно сообщало, что под вопросом дальнейшая работа стационарных фоторадаров. По мнению Госконтроля, МВД и полиция должны пересмотреть принципы оценки мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах.