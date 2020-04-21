Госконтроль начал проверку поставок медицинских масок в Латвию

По предложению премьер-министра Кришьяниса Кариньша Госконтроль начал проверку поставок медицинских масок, сообщили агентству LЕТА в Госконтроле.

Ранее Госконтроль направил премьер-министру и министрам письмо с просьбой определить объем проверок, которые, по мнению правительства, должны быть проведены для обеспечения целесообразного использования средств, выделенных для смягчения последствий пандемии.

На данный момент Госконтроль начал проверку поставок медицинских масок. Пока не известно, когда будут известны их результаты.

Как сообщалось, Кариньш ранее призвал Госконтроль провести аудит закупок медицинских защитных средств. По словам премьера, важно развеять сомнения общества в отношении этих закупок.

Этот вопрос премьер обсудил и с министром здравоохранения Илзе Винькеле. Он подчеркнул, что в случае, если Госконтроль обнаружит какие-то несоответствия или нарушения в этих закупках, министр должна будет действовать быстро и жестко, чтобы в будущем не допустить проведения нечестных закупок в условиях чрезвычайного положения, заявил Кариньш.

Как уже ранее писал портал Delfi, медицинские маски делятся на три категории — "Type I", "Type II" и "Type IIR". Первые из них обеспечивают фильтрацию бактерий эффективностью 95%, вторые — эффективностью 98%, третьи — эффективностью 98% и устойчивость к брызгам. Латвия закупила у компании ADDI Trading маски первой категории, которые не подходят, например, для хирургических операций.

В целом Латвия на данный момент закупила около 2 млн защитных масок второго типа и около 6 млн масок первого типа.

Однако директор Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эдгар Лабсвирс в понедельник на пресс-конференции сообщил, что, согласно рекомендациям Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения, защитные маски первого типа пригодны для использования в медицинских учреждениях.

Поясняя разницу между масками первого и второго типа, Лабсвирс признал, что маски первого типа не подходят для использования в операционных и местах с такими же требованиями стерильности, однако их можно использовать в медучреждениях в целях защиты от заражения Covid-19.