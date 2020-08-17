Госконтроль: не все закупки индивидуальных средств защиты были наиболее выгодными

Госконтроль не смог убедиться в том, что Центр военных объектов и закупок государственной обороны при Министерстве обороны во всех случаях закупал средства защиты и дезинфекции по наиболее выгодной цене.

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Госконтроль сообщает, что для того, чтобы закупки были более оперативными, для центра был установлен особый порядок закупок и ведомство его не нарушало. Изначально ведомство оценивало предложения в два этапа - сначала выбирало поставщиков, которые способны уложиться в срок, а потом уже рассматривало цену. Однако ревизоры не смогли убедиться в том, что этот порядок следовало применять на протяжении всей чрезвычайной ситуации, в том числе в мае и июне, когда доступность необходимых средств улучшилась.

“Когда ситуация стабилизировалась, Министерство обороны должно было реагировать и поменять подход, вернувшись к наиболее выгодному предложению с хозяйственной точки зрения, уже на этапе отбора претендентов учитывая цену и критерии качества”, - сказала Госконтролер Элита Круминя.

Госконтроль считает, что решение изначально не рассматривать предложения с точки зрения цены допустимо, если на рынке наблюдается дефицит средств защиты, однако после стабилизации ситуации, это надо было учитывать. Например, Госконтроль не смог убедится в том, что договор о поставке хирургических масок и одноразовых перчаток, заключенный 27 мая, был наиболее выгодным на тот момент.

Кроме того, ситуацию сильно осложняло то, что информация о приоритетных нуждах ведомств во время чрезвычайной ситуации постоянно менялась, отметили в Госконтроле.