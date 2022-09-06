Госконтроль: нужно привлекать больше новых кадров в Национальные вооруженные силы

Государственный контроль после проверки эффективности мероприятий, проводимых в кадровой политике Национальных вооруженных сил, призывает к реализации стратегических и долгосрочных плановых мероприятий по комплектованию личного состава Национальных вооруженных сил (НВС), сообщили агентству LETA представители госконтроля.

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Аудиторы пришли к выводу, что негативные демографические тенденции и ситуация с международной безопасностью требуют активных действий по привлечению и удержанию молодых специалистов в НВС.

Госконтроль поясняет, что кадровая политика НВС до сих пор была сосредоточена на мотивации и максимально долгом удержании на службе имеющегося персонала, о чем свидетельствует структура личного состава НВС — немного солдат низшего звена (около 20%) и много рядовых солдат более высоких ступеней (около 80%).

Как и в других странах, привлечение и удержание новых специалистов в НВС в Латвии является сложной задачей — для привлечения и удержания на службе новых солдат нужно делать больше, предусматривая меры, направленные конкретно на эту кадровую группу.

Учитывая ситуацию с международной безопасностью и постоянно растущие проблемы безопасности в мире, кадровые ресурсы NBS и их доступность становятся все более насущной проблемой. В ходе аудита госконтроль оценил, создает ли кадровая политика НБС необходимые предпосылки для привлечения и удержания достаточного количества квалифицированных и мотивированных солдат на профессиональной службе.

Проверка подтвердила, что созданы предпосылки для набора и удержания квалифицированных и мотивированных кадров для выполнения задач национальной обороны в составе групп опытного и старшего личного состава, однако необходимо было бы больше делать для привлечения и удержания на службе новых солдат, предусмотрев меры, специально направленные на эту группу личного состава.

Хотя количество личного состава НВС увеличилось на всех должностях, а число военнослужащих профессиональной службы увеличилось с 4496 до 6658 солдат в период с 2011 по 2022 год, привлечение и удержание квалифицированных и мотивированных кадров для выполнения задач национальной обороны по-прежнему остается проблемой.