Госконтроль обратился в полицию из-за мартовской закупки масок и респираторов

Государственный контроль обратился в полицию из-за закупки средств защиты, которую Национальная служба здравоохранения провела в марте, сообщает LETA.

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Госконтроль оценивал закупки Национальной службы здравоохранения с марта по апрель. Ведомство пришло к выводу, что во многих случаях решения принимались единолично, не хватало открытости при выдвижении критериев для поставщиков, а это наводит на подозрения о коррупции.

Служба в начале марта получила 1,2 млн евро на закупку индивидуальных средств защиты, медицинского оборудования и медикаментов. Однако из-за критической ситуации в Европе службе удалось закупить только 48% от запланированных масок и 12% респираторов. По оценке Госконтроля, вплоть до 27 марта не было известно, сколько и какие средства защиты нужны на государственном уровне.

Директор службы принимал решения единолично, считают ревизоры. "Хотя согласно устному распоряжению директора Национальной службы здравоохранения была создана рабочая группа, занимающаяся закупкой средств защиты, ревизорам не удалось получить никаких документов о ее работе", — сообщили в Госконтроле. Договоры директор заключал единолично, информируя об этом другие учреждения и таким образом, получая косвенную поддержку.

Помимо прочего, Госконтролю не удалось получить доказательств того, что поставщики соответствовали критериям. Решения не были задокументированы даже в минимальном объеме — договоренности достигались устно, по телефону или через WhatsApp. "Следовательно, принятие решений не отслеживается и не может быть оценено методами аудита, — указали в ведомстве.

Госконтроль передал информацию Управлению по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции, оно инициировало ведомственную проверку, чтобы убедиться, что не было сговора при выборе поставщиков.