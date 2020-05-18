Госконтроль обратится в прокуратуру из-за нарушений в четырех государственных ведомствах

Госконтроль решил обратиться в прокуратуру из-за нарушений в Колледже Государственной полиции, Управлении по охране среды, Министерстве культуры и Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM), сообщает LETA.

В Колледже Государственной полиции Госконтроль заподозрил, что педагогам “дописывают” недостающие часы работы, из-за чего 11 педагогов в 2018/2019 году могли незаконно получить 8255 евро.

В свою очередь, в Управлении по охране среды были нарушения в оценке арендной платы за землю для получения полезных ископаемых. Из-за этого государство в 2019 году могло недополучить 273 463 евро.

Что касается Министерства культуры, то там Госконтроль подозревает нарушения в присвоении стипендий поддержки творческим работникам. Речь идет о девяти лицах и стипендиях на сумму 11 452 евро.

Помимо прочего, Госконтроль просит прокуратуру обратить внимание на встречи представителей Министерства охраны среды и регионального развития с жителями регионов во время общественного обсуждения административно-территориальной реформы.

Часть этих встреч организовывало частное предприятие и каждая встреча, вне зависимости от места, обходилась VARAM в одну и ту же сумму - 3460 евро. Госконтроль счел это странным и запросил у самоуправлений расценки на аренду техники и помещений. Выяснилось что, например, помещение в Малпилском доме культуры должно было обойтись в 85 евро, а министерство заплатило за него 787 евро. Поэтому Госконтроль хочет убедиться, что 39 891 евро на организации встреч были потрачены эффективно.