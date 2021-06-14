Госконтроль: ответственные учреждения безразличны к проблемам детей с особыми потребностями

Ответственные учреждения не заинтересованы и безразличны к решению проблем детей с особыми потребностями, говорится в опубликованном в понедельник ревизионном заключении Государственного контроля: "Имеет ли ребенок с особыми потребностями возможность получить образование, соответствующее его способностям, потребностям и наилучшим интересам?"

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Госконтроль провел проверку, чтобы выяснить, имеют ли дети с особыми потребностями возможность получить образование, соответствующее их способностям и потребностям. Выводы ревизии показывают, что не всегда действия ответственных учреждений — Министерства образования и науки (МОН) и подведомственных ему учреждений, местных самоуправлений, образовательных учреждений — в этой области в первую очередь отвечают интересам детей.

"Выводы достаточно печальные и указывают на незаинтересованность и безразличие ответственных учреждений к работе с детьми с особыми потребностями. Ревизия выявила недостатки не только в таких элементарных вещах, как время, затрачиваемое на важные решения для образования ребенка, физический доступ к местам принятия решений, обобщение и использование важной для ребенка информации, но и по более серьезным вопросам — по-прежнему существуют школы-интернаты с ненадлежащими бытовыми условиями, которые отделяют детей от семейной среды и общества в целом ", — отметили ревизоры.

Как сказано в сообщении Госконтроля, путь ребенка к специальному образованию начинается с заключения государственной или муниципальной педагогической медицинской комиссии. Попасть на заседание комиссии сложно. Заявления в основном подаются по телефону. Хотя ребенку немедленно нужны программа специального обучения и меры поддержки, может пройти несколько месяцев до момента, когда будет назначено заседание.

Согласно действующему порядку, ребенок должен обязательно участвовать в заседании государственной комиссии. Они проходят в Риге, и даже физический доступ к местам проведения заседаний для детей с особыми потребностями часто затруднен. По мнению аудиторов, необходимость такой процедуры должна быть оценена, особенно с учетом того, что на заседаниях в основном оцениваются только выводы, уже подготовленные специалистами.

В базу данных часто не вводится информация о самом важном — мерах поддержки, необходимых для ребенка. В 2020 году меры поддержки не были указаны в 40% из 4274 выданных заключений. Из-за этого упущения информация о потребностях ребенка не доходит до образовательного учреждения, отмечается в ревизионном заключении.

По мнению ревизоров, в последние годы государственная политика в области специального образования в целом была правильной, способствуя включению детей с особыми потребностями в общеобразовательные школы — это также подтверждается статистикой. Однако вопрос доступа к специальному образованию как можно ближе к месту жительства ребенка по-прежнему актуален. Десятая часть дошкольников и пятая часть детей младшего школьного возраста получают программы специального образования в другом муниципалитете. "Для этого может быть и объективная причина, например, близость к месту работы родителей или тот факт, что учебное заведение в муниципалитете по месту жительства не предоставляет необходимую программу специального образования", — заключает Госконтроль.

Однако, по мнению ревизоров, недопустимо, чтобы по крайней мере 33 самоуправления не предоставляют специальные образовательные программы, не требующие значительных инвестиций в их разработку и реализацию, особенно в дошкольном возрасте, например, программа для детей с речевыми нарушениями. В связи с этим Государственный контроль предлагает самоуправлениям, продолжая приведение в порядок школьной сети, искать решения для обеспечения детям специальных образовательных программ в своих самоуправлениях.

В заключении Госконтроля также указано, что образовательные учреждения обязаны разрабатывать индивидуальные образовательные планы для детей с особыми потребностями, которые обучаются инклюзивно в общеобразовательных или специальных учебных заведениях, осваивая программу для детей с тяжелыми отклонениями в развитии. Эти планы должны отражать индивидуальный подход в соответствии с реальными потребностями ребенка.

Оценивая содержание индивидуальных образовательных планов и их фактическое выполнение, ревизоры обнаружили, что педагоги в основном документируют свою работу по оказанной поддержке, чтобы перечислить проведенные уроки, и что у образовательных учреждений нет единого подхода к тому, насколько подробная информация о поддержке и развитии ребенка должна быть включена в индивидуальный план обучения. В некоторых планах особые потребности ребенка и меры поддержки описаны до мельчайших деталей, в то время как в других они ограничиваются списком тем, изучаемых в процессе обучения.

Государственный контроль предлагает МОН разработать руководство по документированию поддержки, оказываемой детям, и ее результатов, чтобы обеспечить доступность и непрерывность этой информации как внутри самого учебного заведения, так и в случае смены учебного заведения. Государственный контроль также рекомендует разработать индивидуальные учебные планы для всех обучающихся по программам специального образования, независимо от того, учится ли ребенок в специальном учебном заведении или в общеобразовательной школе.