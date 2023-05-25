Госконтроль: пенсионная система Латвии неустойчива

Бюджету социального обеспечения Латвии необходима "подушка безопасности" в размере не менее семи миллиардов евро. Такая резервная сумма сможет гарантировать, что выплата пенсий не прекратится на фоне неблагоприятных экономических обстоятельств, однако в ближайшие годы достичь ее не удастся, пишет Neatkarīga.
Согласно рекомендациям Службы государственного контроля, бюджет социального страхования должен быть обеспечен достаточными средствами, которые гарантировали бы стабильные выплаты несмотря на экономические потрясения и изменение соотношения числа работающих и получателей пенсий.
"Критически важным вопросом, решение которого также требует политической поддержки, остается создание подушки безопасности бюджета социального обеспечения или резервного фонда. С уменьшением числа работников по отношению к получателям необходимо будет обеспечить устойчивость пенсий. В настоящее время накопления растут, но оно в известной степени не защищено, поскольку нет какого-либо соглашения о том, можно ли использовать эти средства и как именно. Например, сбережения социального бюджета не застрахованы от краткосрочных потребностей или внезапных решений. Согласно международной практике, резервный фонд должен быть в состоянии нести расходы в течение двух или двух с половиной лет. В нынешнем денежном выражении это семь миллиардов евро", — цитирует издание представителя Госконтроля Майю Аболиню.
В настоящее время в бюджете Социального Страхования есть сбережения в размере 1,7 миллиарда евро. Министерство благосостояния прогнозирует, что сбережения будут продолжать расти в ближайшие годы. Вместе с тем в ведомстве признают, что указанная Госокнтролем сумма в размере семи миллиардов в перспективе нескольких следующих лет достигнута не будет.
По данным Минблага, доходы социального бюджета в 2022 году составили 3 933 млн евро, расходы — 3 590 миллионов евро.