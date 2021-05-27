Госконтроль: план действий для центров социального ухода был разработан слишком поздно

План совместных действий учреждений по координации общей ситуации в центрах социального ухода в условиях Covid-19 должен был быть разработан уже в самом начале распространения болезни или по крайней мере в начале второй волны пандемии, однако фактически это было сделано с опозданием, заключает Госконтроль.

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В ревизии Министерства благосостояния за 2020 год рассматриваются в том числе принятые решения и их своевременность в связи с распространением Covid-19 в центрах социального ухода. Госконтроль обращает внимание, что, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в ноябре Covid-19 заразились 826, а в декабре — 3184 клиента и работника центров социального ухода. Между тем план действий для этих учреждений был разработан только 19 января, когда ситуация стала уже критической.

Ревизоры не отрицают, что Минздрав и подведомственные ему учреждения в соответствии со своей компетенцией разработали требования гигиены и эпидемиологической безопасности, которые центры социального ухода должны соблюдать в условиях Covid-19. Министерство здравоохранения и подведомственные ему учреждения также объяснили их применение и соответствующим образом координировали необходимые действия в конкретных центрах социального ухода. Однако такой подход уместен в тех случаях, когда заболевание выявлено только в отдельных учреждениях, но не является решением, когда инфекция распространяется на многие учреждения.

План действий с четким разделением обязанностей и заранее определенной готовностью ответственных органов власти действовать быстро и решительно является "ключевым фактором, который необходимо учитывать в будущем, поскольку он может положительно повлиять на возможности страны. справиться с таким серьезным кризисом, как Covid-19".

По мнению Госконтроля, это наглядно подтверждается примером Новой Зеландии, где успех в сдерживании "Covid-19" определялся тем, что был разработан план, каждое учреждение понимало свои задачи и все участники были готовы действовать быстро.

Хотя в апреле и мае 2020 года при обнаружении Covid-19 в центрах социального ухода было организовано разовое профилактическое тестирование клиентов и сотрудников, дискуссии Минздрава и ЦПКЗ о регулярном тестировании всех сотрудников и клиентов начались только 19 ноября, а комплексное и регулярное тестирование — только в декабре прошлого года.

Кроме того, до начала этого года инструкции не включали в качестве обязательного требования для проверки здоровья измерение насыщенности кислородом с помощью пульсоксиметра, хотя такая рекомендация для мониторинга здоровья была дана Европейским центром профилактики и контроля заболеваний еще 19 мая прошлого года.