Госконтроль планирует изучить закрытые KNAB, VID и Полицией уголовные процессы

Государственный контроль с привлечением экспертов планирует изучить закрытые Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Службой госдоходов (VID) и Государственной полицией уголовные процессы, следует из публично доступной информации.

Во второй половине мая Госконтроль объявил о конкурсе по выбору экспертов, которые будут консультировать учреждение по оценке уголовных процессов Госконтроля, KNAB и управления налогово-таможенной полиции VID, которые были закрыты или по которым вступил в силу оправдательный приговор.

Закупка состоит из трех частей. В общей сложности консультантам будет выплачено около 30 тыс. евро. Заявки на участие в конкурсе необходимо подать до среды.

Госконтроль проводит аудит целесообразности, целью которого является выяснение того, обеспечивает ли действующее нормативное регулирование и деятельность ответственных учреждений эффективное расследование и вынесение приговора по уголовным преступлениям в области экономики и финансов.

Одним из методов, которые будут использоваться в рамках ревизии, станет создание выборки уголовных процессов, досудебное расследование которых проводили Госполиция, KNAB и VID. Эксперты должны будут провести оценку материалов 9 уголовных дел KNAB, 9 уголовных дел VID и 12 дел Госполиции.