Госконтроль: правительство повышало зарплаты членам правлений госпредприятий без должного обоснования

При повышении зарплат членов правления государственных обществ капитала использовались самые разные интерпретации, вплоть до игнорирования закона — к такому выводу после ревизии пришел Госконтроль, передает LETA.

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В 2015 году вступил в силу закон об управлении долями капитала и обществами капитала публичных лиц, призванный дать старт реформам в управлении государственными обществами капитала. В этом законе прописаны принципы политики зарплат членов правления. Фактически закон уже пять лет служит инструментом для повышения зарплат, используя самые разные подходы и интерпретации, считает Госконтроль.

Когда Кабинет министров решал, какой должна быть зарплата членов правления, главным критерием была выдвинута конкурентоспособность с частным сектором. Центр межведомственной координации после принятия поправок заказал исследование о зарплатах в частном секторе. Это не помешало правительству в правилах записать, что зарплата членов правления может расти максимум на 25% в год. Более того, в 2016 году зарплаты половины членов правления были повышены на те самые 25%, а в трех обществах капитала они выросли на 32%, 40% и 41%, превысив установленные правительством границы.

Зарплаты выросли и в тех отраслях, где они и так были конкурентоспособными, а в отдельных случаях они были даже в два раза больше, чем в частном секторе.

Госконтролер Элита Круминя не сомневается в том, что зарплата в государственном секторе должна быть конкурентоспособной, однако по ее мнению, "рост одновременно должен быть связан с результатом работы общества капитала и члена правления". "Информация, полученная во время ревизии, свидетельствует, что в большинстве случаев ежегодный рост месячной зарплаты был обоснован ростом средней зарплаты по стране, не оценивая достижений общества капитала и членов правления", — сказала Круминя. Прибавка к зарплате стала гарантированным мероприятием.

Присвоение премий происходило похожим образом — без оценки действий и вложений членов правления. Во многих предприятиях такую оценку провести было невозможно, так как они работали без среднесрочной стратегии. Кроме того, некоторые общества капитала обеспечивали членам правления накопительное страхование жизни, что противоречит закону о долях капитала, так как является дополнительным финансовым обеспечением лица, указал Госконтроль.

Некоторые общества капитала заключали с членами правления два договора — как с членами правления и трудовой договор как с лицами, занимающими руководящую должность в предприятии. Описания обязанностей в трудовом договоре были идентичны обязанностям члена правления, только более подробно описаны. Госконтроль уверен, что это делалось с целью увеличить зарплату членов правления и обеспечить им все возможные блага. Так поступали "Latvijas dzelzceļš", "Latvenergo", "Sadales tīkls", "Latvijas elektriskais tīkls" и "Latvijas valsts meži".

В "Latvijas dzelzceļš", "Latvenergo" и "Latvijas valsts meži" Госконтроль обнаружил и другие нарушения, связанные с зарплатой и компенсациями членов правления. Госконтроль и Центр межведомственной координации планируют провести в обществах капитала образовательные мероприятия, а правительству будут переданы предложения, как обеспечить хорошее управление государственными обществами капитала.