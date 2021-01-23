Госконтроль проверит действия Минблага в связи со вспышками Covid-19 в социальных центрах

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") обратился к Госконтролю с предложением проверить, сделало ли Министерство благосостояния все возможное для ограничения распространения коронавируса в центрах социального ухода и реабилитации.

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"Необходимо убедиться, что все предпринятые меры, которые должны были не допустить и ограничить распространение Covid-19 среди клиентов и работников этих учреждений во время второй волны болезни, были соответствующими ситуации, своевременными и эффективными", — подчеркнул он.

Кариньш призывает Госконтроль оценить действия Минблага и дать рекомендации по улучшению его работы.

Как отмечает LETA, ревизии Госконтроля обычно длятся несколько месяцев.