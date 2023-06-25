Госконтроль проверит эффективность медицинских учреждений

Государственный контроль объявил о начале ревизии, в ходе которой планируется установить, насколько полноценно в Латвии предоставляются услуги по уходу (уход за хроническими больными, уход в больницах и паллиативная помощь).
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В ходе ревизии будет оцениваться эффективность Министерства здравоохранения и других учреждений по оказанию услуг по уходу.
Госконтроль объявил ревизию вскоре после того, как правительство решило выделить сектору здравоохранения дополнительные 140 миллионов евро.
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