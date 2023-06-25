Госконтроль проверит эффективность медицинских учреждений

Государственный контроль объявил о начале ревизии, в ходе которой планируется установить, насколько полноценно в Латвии предоставляются услуги по уходу (уход за хроническими больными, уход в больницах и паллиативная помощь).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе ревизии будет оцениваться эффективность Министерства здравоохранения и других учреждений по оказанию услуг по уходу.

Госконтроль объявил ревизию вскоре после того, как правительство решило выделить сектору здравоохранения дополнительные 140 миллионов евро.