Госконтроль расскажет о ревизии расходов бюджета на строительство инфраструктуры в приграничной полосе

Сегодня Государственный контроль объявит о результатах ревизии, целью которой было выяснить, были ли средства госбюджета, выделенные на строительство инфраструктуры в латвийской приграничной полосе и ее содержание, потрачены соответствующим образом, способствуя достижению поставленных задач.

Участие в пресс-конференции примет госконтролер Элита Круминя и член правления Госконтроля Илзе Гринхофа.

Госконтроль напоминает, что строительство инфраструктуры на восточной границе Латвии является вопросом национальной безопасности и безопасности внешней границы Шенгенской зоны. Для этой цели из средств госбюджета на 2015-2022 годы было выделено более 40 млн евро.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года по подозрению в нарушении закона в процессе строительства приграничной инфраструктуры Бюро внутренней безопасности задержало бывшего начальника Государственной пограничной охраны (ГПО) Нормунда Гарбарса и двух работников дорожно-строительной компании Igate.

В 2015 году ГПО заключила с Igate договор о строительстве инфраструктуры вдоль границы. В октябре 2017 года правительство разрешило Министерству внутренних дел взять долгосрочные обязательства на сумму более 31 млн евро для укрепления границы Латвии с Россией и Белоруссией.