Госконтроль: Рижская дума не установила системы пожарной безопасности в 30 школах
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Рижское самоуправление не установило соответствующие системы пожарной безопасности в 30 учебных заведениях, заключил Госконтроль в ходе ревизии в департаменте собственности Рижской думы.

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Госконтроль пришел к выводу, что самоуправление не проводит целенаправленную идентификацию технического состояния всех зданий и их элементов. В ходе ревизии установлено, что система пожарной безопасности не оборудована либо устарела и не соответствует требованиям нормативных актов как минимум в 30 муниципальных общеобразовательных учреждениях.

С 2015 года самоуправление проводило в этих учреждениях различные работы по благоустройству и ремонту вместо того, чтобы оборудовать системы противопожарной безопасности, хотя это является обязательным требованием. Например, в Пушкинском лицее отремонтировано помещение школьного музея за 23 913 евро, в Рижской 93-й средней школе проведены работы по благоустройству территории на сумму около 38 000 евро, обновлены дорожки.

В Рижской 9-й средней школе за 21 000 евро отремонтирован вход, построено футбольное поле, благоустроена спортивная площадка, отремонтированы спортзал и пищеблок за 939 021 евро, однако в учебном заведении не установлена система противопожарной безопасности..

Госконтроль также выявил множество других недостатков в управлении недвижимостью в Риге.

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LETA

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