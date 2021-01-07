Госконтроль: схема OIK обошлась латвийцам в миллиард евро, две компании необоснованно получили из госказны 500 000 евро

Госконтроль обратился в правоохранительные органы Латвии с просьбой начать следствие в отношении двух местных предприятий, которые в свое время необоснованно получили от государства 500 000 евро в виде поддержки за компонент обязательной закупки электроэнергии. Об этом сообщается в опубликованных в четверг, 7 января, итогах ревизии под названием "Проводится ли в Латвии целенаправленная политика возобновляемой энергии?".

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Как подсчитал Госконтроль, система компонента обязательной закупки (OIK) с 2011 по 2019 годы обошлась жителям Латвии, народному хозяйству и производителям возобновляемой электроэнергии в миллиард евро. Созданная схема оказалась излишне дорогой, причем Госконтроль выявил ряд причин, повлиявших на это.

"Осуществляемый Министерством экономики надзор за коммерсантами был слабым, поэтому отдельным производителям переплачивали. Например, в отчетах о деятельности семерых из восьми включенных в обзор ревизии коммерсантов были выявлены недостатки, касающиеся учета использования электроэнергии", — сообщает Госконтроль.

В отношении двух предприятий Госконтроль собрал достаточные доказательства того, что они в 2018 и 2019 годах получили необоснованные пособия от государства в размере почти 500 000 евро.