Госконтроль: скоро выборы, а избирком не может решить годами копившиеся проблемы

Из-за недостаточных ресурсов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) годами не в состоянии решать накопившиеся проблемы, говорится в заключении Государственного контроля о годовом отчете ЦИК.

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При этом ЦИК — один из основных институтов в организации и обеспечении свободного, демократического и справедливого избирательного процесса.

"До выборов в 14-й Сейм 1 октября осталось всего три месяца, но будет ли техническая подготовка к выборам на этот раз более успешной, устранят ли ранее выявленные недостатки при планировании бюджета, организации закупок для технического обеспечения выборов и введения системы управления выборами? К сожалению, нет", — заявила член совета Госконтроля Илзе Бадере.

Она отметила, что выборы — важный процесс в каждой демократической стране.

"В этом контексте — в отношении дееспособности Центральной избирательной комиссии — можно сделать вывод, что пока слишком много сказано, слишком мало сделано, и мы призываем ответственные органы обеспечить ЦИК достаточные возможности", — сказала представитель Госконтроля.

Госконтроль сообщает, что до муниципальных выборов 2021 года ЦИК использовала арендованные у компании SOAAR программы и услуги. С 2017 по 2020 год за эти услуги было выплачено более 2,2 млн евро.

Чтобы предотвратить риск того, что процесс выборов зависит от услуг, предоставляемых одним поставщиком, в течение длительного времени, в 2020 году ЦИК начала закупать модули управления выборами. На это планировалось потратить 1,8 миллиона евро, и пока заключен договор на сумму 900 тысяч евро.

Однако, продолжая закупку модулей, ЦИК столкнулся со значительным — трехкратным — повышением цены.

"Соответственно можно сделать вывод, что цель — путем приобретения программного обеспечения для управления выборами устранить риск зависимости избирательного процесса от услуг одного предприятия — до сих пор не достигнута", — констатируют ревизоры.

Госконтроль также пришел к выводу, что в два договора, заключенных с SOAAR по сопровождению муниципальных выборов — была включена статья расходов "Меры по смягчению воздействия пандемии Covid-19 на услуги", в рамках которой ЦИК оплатила оснащение удаленных рабочих мест сотрудников профессиональным оборудованием, хотя услуга, для которой было приобретено оборудование, должна была выполняться только в течение трех месяцев. В данном случае разумнее было бы арендовать оборудование, чем покупать его, указал Госконтроль.

Несмотря на то, что явка на выборах в Латвии снижается и в 2021 году упала до 34%, в стране нет учреждения, которое по закону обязано анализировать факторы, влияющие на явку избирателей и осуществлять целенаправленные действия по повышению явки, отметили в Госконтроле.

Госконтроль обратит внимание Сейма на эти обстоятельства и предложит назначить учреждения, ответственные за повышение явки избирателей.