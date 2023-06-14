Госконтроль: утвердить закупку продовольствия для армии на 220 миллионов евро предложил чиновник НВС

Тогдашний начальник Отдела закупок и договоров Управления снабжения Национальных вооруженных сил (НВС) Имантс Фрейбергс был тем, кто предложил установить сумму закупки продовольствия для НВС в размере 220 миллионов евро, сообщила член Совета Государственного контроля Кристине Яунземе на заседании Комиссии Сейма по публичным закупкам и ревизии.

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На минувшей неделе в Госконтроле отметили, что планируемая сумма договора составляет до 220 миллионов евро с правом ее увеличения на 50% до 110 миллионов евро. Таким образом, общая максимальная сумма договора составляет до 330 миллионов евро за пять лет. Эта сумма впервые была указана при принятии решения закупочной комиссии о заключении соглашения с победителем закупки, компанией Zītari LZ.

Сумма договора была определена исходя из предположения должностного лица закупочной комиссии и без учета финансирования, предусмотренного планом централизованных закупок, на закупку продовольствия в размере 8,02 миллиона евро. Согласно данным бухгалтерского учета, с 1 января по 30 апреля этого года НВС получили от Zītari LZ продуктов питания на сумму в 992 000 евро. За указанный период времени НВС получили счет за администрирование предоставленной услуги на сумму в 30 000 евро.

В среду на заседании комиссии Яунземе отметила, что не было ни одного распоряжения, позволяющего увеличить сумму до 220 миллионов евро в последний момент. "Сумма в 220 миллионов евро — инициатива одного члена закупочной комиссии, который сделал расчеты того, какой может быть эта сумма. Ответственному за закупку лицу это никто не поручал и ни с кем это не было согласовано", — подчеркнула Яунземе.

Это произошло на итоговом заседании закупочной комиссии, когда фактически был объявлен победитель конкурса, сказала Яунземе.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое, выиграла в конкурсе и получила контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет. Существующая уже 31 год компания Zītari LZ сейчас принадлежит Лауре Зелтине и Модрису Супе.

В базе данных Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии Latvijas attīstībai, в которой состоит бывший министр обороны Артис Пабрикс, 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах Супе пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

Комиссию по закупке "Услуга логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил" возглавлял Эрик Эзериньш — на момент проведения тендера член Национального объединения, в котором состоит нынешний министр обороны Инара Мурниеце.