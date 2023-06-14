Госконтроль: утвердить закупку продовольствия для армии на 220 миллионов евро предложил чиновник НВС
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Тогдашний начальник Отдела закупок и договоров Управления снабжения Национальных вооруженных сил (НВС) Имантс Фрейбергс был тем, кто предложил установить сумму закупки продовольствия для НВС в размере 220 миллионов евро, сообщила член Совета Государственного контроля Кристине Яунземе на заседании Комиссии Сейма по публичным закупкам и ревизии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На минувшей неделе в Госконтроле отметили, что планируемая сумма договора составляет до 220 миллионов евро с правом ее увеличения на 50% до 110 миллионов евро. Таким образом, общая максимальная сумма договора составляет до 330 миллионов евро за пять лет. Эта сумма впервые была указана при принятии решения закупочной комиссии о заключении соглашения с победителем закупки, компанией Zītari LZ.

Сумма договора была определена исходя из предположения должностного лица закупочной комиссии и без учета финансирования, предусмотренного планом централизованных закупок, на закупку продовольствия в размере 8,02 миллиона евро. Согласно данным бухгалтерского учета, с 1 января по 30 апреля этого года НВС получили от Zītari LZ продуктов питания на сумму в 992 000 евро. За указанный период времени НВС получили счет за администрирование предоставленной услуги на сумму в 30 000 евро.

В среду на заседании комиссии Яунземе отметила, что не было ни одного распоряжения, позволяющего увеличить сумму до 220 миллионов евро в последний момент. "Сумма в 220 миллионов евро — инициатива одного члена закупочной комиссии, который сделал расчеты того, какой может быть эта сумма. Ответственному за закупку лицу это никто не поручал и ни с кем это не было согласовано", — подчеркнула Яунземе.

Это произошло на итоговом заседании закупочной комиссии, когда фактически был объявлен победитель конкурса, сказала Яунземе.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое, выиграла в конкурсе и получила контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет. Существующая уже 31 год компания Zītari LZ сейчас принадлежит Лауре Зелтине и Модрису Супе.

В базе данных Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии Latvijas attīstībai, в которой состоит бывший министр обороны Артис Пабрикс, 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах Супе пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

Комиссию по закупке "Услуга логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил" возглавлял Эрик Эзериньш — на момент проведения тендера член Национального объединения, в котором состоит нынешний министр обороны Инара Мурниеце.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi