Госконтроль: во многих самоуправлениях Латвии разваливаются мосты, им требуется срочный ремонт

Мосты, которые находятся в самоуправлениях, не получают должного ремонта и обслуживания со стороны государства и самоуправлений, поэтому нет уверенности в надежности 98 мостов в различных самоуправлениях. Такой вывод сделал Госконтроль по итогам проведенной ревизии.

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В Латвии насчитывается примерно 3000 мостов, из которых более трети находятся на балансе самоуправлений. Большинство мостов построено в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, они перешли на баланс самоуправлений после восстановления независимости Латвии.

Госконтроль провел ревизию в 11 самоуправлениях и констатировал, что муниципальным мостам не уделяется достаточное внимание ни со стороны государства, ни со стороны самоуправлений. В результате чего нет уверенности в надежности 98 мостов из 332 находящихся в этих самоуправлениях.

В ходе ревизии выяснилось, что самоуправления часто не выполняют множество из необходимых работ по обслуживанию мостов. Мосты содержатся как обычные участки дороги, а не инженерные сооружения. Обслуживание ограничивается ремонтом проезжей части.

Формальная причина такого положения с муниципальными мостами - недостаток финансирования. В Госконтроле полагают, что это недостаточная причина, чтобы бесконечно откладывать решение проблемы. Чем дольше будут откладываться работы по обслуживанию и ремонту мостов, тем дороже они обойдутся в будущем.

Госконтроль считает, что состояние мостов уже нельзя считать проблемой отдельных самоуправлений, потому что уже сейчас на ремонт муниципальных мостов, которые не содержатся в должном состоянии, необходимо потратить примерно 85 млн евро. Если государство и самоуправления не найдут решения, то могут наступить неприятные последствия для безопасности и мобильности жителей, а также для экономики в целом.

Мэр Риги в четверг в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 не стал отрицать плохое состояние многих мостов и путепроводов в столице. Он сказал, что в этом виновата предыдущая городская администрация, которая "строила дорогие объекты, не заботясь о мостах". Сейчас Рижская дума обратилась к правительству за помощью, чтобы получить кредит, позволяющий привести в порядок пять крупнейших столичных мостов и путепроводов.