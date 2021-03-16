Госконтроль выявил многолетние нарушения в работе департамента собственности Рижской думы

Госконтроль выявил в работе департамента собственности Рижской думы недостатки и нарушения в управлении собственностью, которые не устранялись на протяжении более чем десяти лет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как указано в отчете Госконтроля, модель управления муниципальной недвижимостью исторически сложилась несколько десятилетий назад, и не было проведено всесторонней оценки того, соответствуют ли она современным потребностям.

В результате самоуправление не располагает исчерпывающей, актуальной и сопоставимой информацией о текущей ситуации.

Списки недвижимости для выполнения функций самоуправления были составлены 12 лет назад — в 2009 году. Оценка функциональности недвижимости не проводится в 57% случаев.

По данным Госконтроля, в базу данных муниципальной недвижимости включены здания, которые аудиторы не вообще не обнаружили на местности в момент проверки — на улице Лизума, 12 вместо жилого дома расположено кладбище, а здания муниципального учреждения на Талавас гатве, 15 и гаража на Бривибас гатве, 356G вообще не существует.

Как указал Госконтроль, развитие жилого фонда за пределами административной территории самоуправления осуществлялось в интересах узкой общественной группы и создало ситуацию, когда подоходный налог с населения получают другие самоуправления в соответствии с декларированным местом жительства людей.

Таким образом, с 2015 года самоуправление недополучило доходы в размере по крайней мере 1,4 млн евро.

Самоуправление не проводит целенаправленных проверок состояния всех зданий и элементов зданий. Ревизия выявила, что система пожарной безопасности не существует либо устарела и не соответствует требованиям нормативных актов как минимум в 30 муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Управление недвижимостью при покупке, отчуждении и аренде недвижимости свидетельствует о том, что в некоторых случаях самоуправление не получает от этого максимальной выгоды.

Процесс покупки недвижимости не является прозрачным и открытым, а также не способствует пониманию необходимости покупки недвижимости. Кроме того, непоследовательные действия самоуправления привели к лишнему использованию административных ресурсов и нецелесообразным тратам финансовых средств в размере не менее 131 226 евро.

Не рассчитав обоснованную арендную плату, самоуправление в период с 1 января 2015 года не получило доходов в размере по крайней мере 1,962 млн евро.

Ежегодно департамент тратит не менее 30 млн евро на различные процессы управления недвижимостью.

Госконтроль рекомендует Рижской думе идентифицировать все свои объекты недвижимости и их техническое состояние, провести финансовый анализ объектов управления и собственности, разделив их на портфели в соответствии с современными тенденциями в управлении недвижимостью.