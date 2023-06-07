Госконтроль: закупка продовольствия для армии на сумму в 220 млн евро проведена с множеством нарушений; контракт должен быть расторгнут

Скандальный контракт о закупке Министерством обороны продовольствия на сумму в 220 млн евро для нужд армии должен быть расторгнут, поскольку не отвечает потребностям Национальных вооруженных сил, заявил глава Госконтроля Роландс Ирклис. Грубейшие нарушения, допущенные на всех этапах проведения закупки, свидетельствуют о том, что при возникновении действительно кризисной ситуации государство не смогло бы обеспечить армию продовольствием.

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А если завтра война? Армия могла остаться без продовольствия

Несмотря на то, что закупка уже проведена и даже заключен договор на оказание логистических услуг по комплексной поставке продовольствия для нужд НВС как в мирное, так и в кризисное время, в контракте не оговариваются элементарные требования. Например, в договоре не указаны требования по поставкам продуктов питания и хранению запасов в период кризиса, рассказала на пресс-конференции член правления Госконтроля Кристине Яунземе.

К тому же Госконтроль подчеркивает: планируемая сумма контракта составляет до 220 млн евро с правом ее увеличения на 50% в течение пяти лет. Это означает, что максимальная сумма контракта с победителем конкурса — компанией Zītari LZ — могла составить 330 млн евро. Этот нюанс выяснился только на этапе заключения договора.

Аудиторы отмечают, что минимальные требования, предъявляемые к соискателям, не дают уверенности в возможности выполнения договора в соответствии с потребностями заказчика. Закупочная комиссия не предусмотрела предъявить к соискателям требования по обеспечению производственных мощностей для обеспечения снабжения продовольствием. По словам Яунземе, созданная министром обороны рабочая группа разработала лишь приблизительные требования к закупкам, и такие требования не могут быть основанием для проведения закупочной процедуры.

Фактически, как заявил госконтролер Роландс Ирклис в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения, рабочая группа при Министерстве обороны выдвинула требования по закупке логистических услуг по снабжению армии продовольствием, а конкурсная комиссия приобрела услугу электронного посредничества.

"Армии нужны танки, закуплены вертолеты", — так образно описала ситуацию с закупкой Кристине Яунземе. По ее словам, нарушения были допущены на всех этапах закупочной процедуры, изначально закупка была спланирована неправильно. Конкурсная комиссия фактически снизила требования к претендентам, связанные с обеспечением реальной логистической услуги, и это привело к тому, что победителем стала компания без опыта работы в сфере логистики.

Яунземе отметила, что для обеспечения армии продовольствием нужно было искать крупное предприятие с большим финансовым оборотом, индустриальной эффективностью, имеющей в распоряжении склады. Однако конкурсная комиссия свела все к э-платформе посредника, и такая система не может работать в условиях кризиса, подчеркнула Яунземе.

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Госконтроль считает: на основании заключенного контракта сейчас продукты питания поставляются Национальных вооруженным силам с нарушением Закона "О публичных закупках" и Закона "О предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичных лиц". Рекомендация — однозначна: государство должно расторгнуть договор с компанией Zītari LZ.

И вообще, как следует из ревизии Госконтроля, компания-победитель должна была вылететь из конкурса еще на первом этапе отсева претендентов, поскольку не соответствовала необходимым требованиям.

Кто понесет ответственность?

Представители Госконтроля на пресс-брифинге уклончиво отвечали на вопросы о том, кто из государственных должностных лиц несет ответственность за возникшую ситуацию и должен понести наказания.

Однако утром, предваряя брифинг Госконтроля, министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) в интервью агентству LETA сообщшила, что еще один сотрудник Минобороны уволен, а двум должностным лицам объявлен выговор. В апреле сообщалось, что один чиновник Минобороны, занимавшийся закупкой услуг обеспечения по доставке продовольствия для нужд армии, был подвергнут дисциплинарному взысканию — увольнению. Теперь министр подтвердила, что всего уволены со своих должностей два человека. Оба ранее были отстранены от исполнения обязанностей.

В среду, 7 июня, в 12.00 состоится пресс-конференция в Министерстве обороны, также посвященная теме "Услуга логистики по поставке продовольствия для нужд Национальных вооруженных сил".

Еще в конце марта премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявлял, что необходимо набраться сил и расторгнуть договор с Zītari LZ. Однако было понятно, что разрыв контракта чреват выплатой неустойки.

9 мая этого года Кабинет министров в закрытом режиме принял некие решения в связи со скандальной закупкой продовольствия для армии. Однако тогда Кариньш отказался предоставить подробности, сославшись на то, что когда наступит ясность — обо всем общество проинформирует Министерство обороны.

Предыстория: как Zītari LZ получила контракт

В декабре прошлого года, напомним, компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое, выиграла в конкурсе и получила контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет. Существующая уже 31 год компания Zītari LZ сейчас принадлежит Лауре Зелтине и Модрису Супе.

Любопытный политический момент: фактически конкурсные и закупочные процедуры происходили в "пересменке" между двумя министрами обороны. Так до 14 декабря 2022 года Министерство возглавлял Артис Пабрикс (Attīstībai/Par!). По итогам выборов в 14-й Сейм Attīstībai/Par!, не преодолев 5%-й барьер, утратила представительство в парламенте, и соответственно, политическая сила не вошла в состав второго Кабинета министров Кришьяниса Кариньша. В правительстве, созданном после выборов, только в декабре, должность министра обороны досталась Инаре Мурниеце (Национальное объединение). При этом контракт был заключен в декабре прошлого года: то есть, ясно, что закупка производилась еще при Пабриксе, но неясно, кто из министров дал добро на заключение договора.

3 марта Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовный процесс для применения уголовно-процессуальных методов проверки факта совершения уголовных правонарушений в ходе процедуры закупки в период с 18 октября 2021 года по 10 января текущего года. Уголовный процесс возбужден по трем статьям Уголовного закона: за указание в декларации заведомо ложных сведений об имуществе или ином доходе в крупном размере, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и разглашение не разглашаемых сведений.

Еще весной стало известно, что одно должностное лицо Минобороны, занимавшееся закупкой, было подвергнуто дисциплинарному взысканию — увольнению. Имя чиновника официально не разглашали, но, по информации агентства LETA — это Эрик Эзериньш, который и возглавлял комиссию по закупке "Услуга логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил". На момент проведения тендера Эзериньш еще был членом Национального объединения, в котором состоит нынешний министр обороны Инара Мурниеце. Когда разгорелся скандал Эзериньш, являющийся сыном многолетнего спонсора и в прошлом "серого кардинала" Национального обьединения Нормунда Лакучса, покинул партийные ряды.

Программа Nekā personīga также сообщала, что от должности был отстранен начальник Отдела договоров и закупок Управления снабжения Штаба управления обеспечением НВС Имант Фрейбергс.

Согласно информации агентства LETA и Nekā personīga, Эрик Эзериньш, исполнительный директор Zītari LZ Юрий Зелтиньш, а также два советника бывшего министра обороны Артаса Пабрикса — Валдис Вернерс и Айварс Тиенесис — имеют право на защиту. Более подробную информацию KNAB не предоставляет.

В базе данных Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) указано, что в мае прошлого года совладелец Zītari LZ Модрис Супе пожертвовал партии Latvijas attīstībai, в которой состоит бывший министр обороны Артис Пабрикс, 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах Супе пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".