Госконтроль: затраты на ремонт девяти мостов Риге возросли на полмиллиона евро

Из-за того, что в Риге вовремя не были отремонтированы девять мостов, теперь затраты на их ремонт выросли на полмиллиона евро, установлено в результате ревизии, проведенной Государственным контролем (ГК).

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Хотя, в отличие от других самоуправлений, где также проводилась ревизия, самоуправление Риги осуществляет как основные, так и общие проверки состояния мостов, все же было констатировано, что работы по обслуживанию и ремонту мостов не выполняются вовремя.

Так, в связи с тем, что в указанные экспертом сроки не были устранены повреждения, выявленные в ходе основных проверок в 2015 году, в текущем 2020 году затраты на устранение неисправностей девяти проверенных в ходе ревизии мостов увеличились на 161% или 213 000 евро.

ГК также установил, что Рижское самоуправление не выполняет экспертные указания в определенные сроки или в установленном объеме в 90% случаев, то есть или в девяти случаях из десяти. При этом не устраненные вовремя повреждения становятся причиной развития еще более серьезных повреждений.

Это подтверждают и результаты проверок Брасского моста. Еще в 2013 году Рижское самоуправление получило указания исправить повреждения деформационных швов и гидроизоляции моста. Однако они не были выполнены, и на исходе 2019 года уже констатировано, что из-за не устраненных повреждений нарушились конструкции опор, произошла коррозия арматуры, в результате снизилась несущая способность опор.

Тот факт, что несколько мостов в Риге не отремонтированы полностью и в срок, установленный экспертами, вынудит самоуправление одновременно и в крупном масштабе решать проблемы мобильности, что может вызвать не только значительные транспортные заторы, но и потребность в масштабных финансовых ресурсах.

Всего в Риге 139 мостов, большинство из которых предназначены для автомобильного движения. ГК подчеркивает, что уличные заторы отрицательно сказываются не только на экономике, но и на окружающей среде и даже на психическом здоровье.

Закрытие Брасского и Деглавского мостов для автомобилистов вызвало необходимость поиска способов разгрузки переполненных улиц и пересмотра схем движения общественного транспорта.

Строительство и обслуживание временного переезда под Брасским путепроводом на сегодня обошлись Рижскому самоуправлению в 819 000 евро. По мнению ГК, этот опыт следует учитывать при принятии решения о выделении средств на ремонт мостов.

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис в интервью программе TV3 "900 секунд" в четверг утром не стал отрицать, что и в столице несколько мостов и путепроводов долгое время находились в плохом состоянии, но обвинил в этом предыдущую администрацию, которая, по его словам, "строила дорогие объекты, но не заботилась о мостах". Поэтому Рижская дума обратилась за помощью к правительству в получении кредита на ремонт как минимум пяти крупнейших мостов и путепроводов Риги, и процесс уже пошел, сказал Стакис.

Как сообщалось, Госконтроль провел проверку в 11 самоуправлениях: в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Вентспилсе и Елгаве, а также в Даугавпилсском, Мадонском, Руцавском, Ницском, Лимбажском и Смилтенском краях. В результате ревизии констатировано, что находящиеся в ведении самоуправлений мосты в течение длительного времени не получали необходимого внимания и в настоящий момент по крайней мере 98 мостов вызывают сомнения в своей безопасности.

Результаты проверки показывают, что самоуправления часто не реализуют многие из необходимых мер. Мосты главным образом воспринимаются не как инженерные сооружения, а как обычные участки дорог, и их содержание ограничивается работами по ремонту проезжей части, такими, например, как латание ям.

ГК рассматривает состояние мостов, находящихся в собственности местных самоуправлений, как серьезную проблему, которая будет стоять на повестке дня правительства в ближайшее десятилетие, поэтому данный отчет следует воспринимать как тревожный сигнал. ГК дал рекомендации по улучшению ситуации 11 включенным в выборку самоуправлениям, однако призывает подключиться и другие самоуправления, так как констатированная в ходе ревизии ситуация с мостами и путепроводами самоуправлений, по всей вероятности, аналогична на всей территории Латвии.