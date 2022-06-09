Госконтроль: жители не мотивированы сортировать биотходы и будут переплачивать за обработку мусора

Разработанная в Латвии система управления биоотходами – несоразмерна, неэффективна и экономически не обоснована, говорится в ревизии Госконтроля. Министерство регионального развития и окружающей среды (VARAM)с результатами ревизии не согласно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Разработанная в Латвии система управления биоотходами — несоразмерна, неэффективна и экономически не обоснована, говорится в ревизии Госконтроля. Система не соответствует ситуации в Латвии, например, с точки зрения численности и плотности населения, а ее внедрение затянулось из-за хаотичности, отсутствия скоординированного управления и сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.

По мнению Госконтроля, если система будет введена лишь формально, население не будет мотивировано и не будет сортировать биоотходы в том объеме, который нужен для запланированной инфраструктуры. Жители также будут переплачивать за обработку биоотходов, и возможны штрафные санкции со стороны ЕС.

Поэтому Госконтроль призывает к полному пересмотру выбранного подхода. При этом если в Латвии не будет создана эффективная система обработки биоотходов с возможностью получать доход от переработки, государство рискует возложить на плечи населения еще одно дорогостоящее бремя — содержание этой системы, считает член совета Госконтроля Эдгар Корчагин.

Внедрение системы раздельного сбора биоотходов в Латвии происходит очень медленно, и к концу 2023 года планируется завершить только инфраструктуру, необходимую для переработки биоотходов.

Сейчас в Латвии есть наработки только по среднему этапу системы — сбору и переработке. Выбранные решения — дорогие и одинаковы для районов с высокой и низкой плотностью населения. Внедрение начального и конечного этапов системы значительно "хромает", считают в Госконтроле.

В ходе ревизии Министерству охраны среды и регионального развития (VARAM) и самоуправлениям дано 15 рекомендаций, чтобы немедленно внедрить эффективную и экономически обоснованную систему управления биоотходами и создать общее понимание об ответственности и требованиях для участников системы по всей Латвии. Крайний срок реализации рекомендаций для самоуправлений — 2022 год, для VARAM — 2023 год.

VARAM уже ответило на претензии Госконтроля. По мнению министерства, план управления отходами на 2021-2028 год находится в начальной стадии, поэтому ревизия Госконтроля основана только на предположениях о возможном развитии событий в будущем.

Также, по мнению VARAM, ревизия сосредоточена не на экономии от сортировки отходов, а на потенциальный потерях дохода, и в ходе аудита использовался метод, который Госконтроль посчитал неприемлемым еще в 2015 году.

"Ревизия Госконтроля основана на данных, которые отличаются от данных VARAM, полученных в 2020 году", — заявили в Министерстве.