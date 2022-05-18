Госконтролер назвал стабильными итоги прошлогодних финансовых ревизий в министерствах и госучреждениях

Результаты прошлогодних финансовых ревизий в министерствах и государственных учреждениях стабильно позитивны, сообщил на Латвийском радио государственный контролер Роланд Ирклис.

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Госконтроль проверил годовые отчеты 26 учреждений и министерств и их финансовую деятельность в прошлом году. "В настоящее время мы можем опубликовать только 24 отчета, потому что в двух случаях публикация пока невозможна. В одном случае отчет был оспорен, в другом учреждение задержало подачу отчета", — сказал Ирклис.

По его словам, результаты "в целом стабильно позитивны". "В последние годы наблюдается улучшение финансовой грамотности, умения вести бухгалтерский учет, учитывать основные средства и, как следствие, у нас все меньше возражений в заключениях аудиторской проверки", — сказал госконтролер.

В то же время в ходе проверок Госконтролем было выявлено много ошибок, но, так как с подконтрольными учреждениями налажено хорошее сотрудничество, многие ошибки исправляются еще в ходе ревизий.

"Констатировано рекордное количество ошибок. Их общая сумма приближается к одному миллиарду евро, но большинство уже исправлено, и финальные отчеты по большей части не имеют нареканий", — сказал Ирклис.

Возражения в заключениях Госконтроля получили два учреждения — Министерство образования и науки и Министерство культуры.