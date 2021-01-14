Госконтролером выбран глава Комиссии по регулированию общественных услуг Роланд Ирклис

Несмотря на высказанные рядом депутатов опасения в политической ангажированности, Сейм проголосовал за назначение госконтролером Роланда Ирклиса, который сейчас руководит Комиссией по регулированию общественных услуг. Об этом сообщает агентство LETA.

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За были 53 депутата, против 42. Ирклиса выдвинуло объединение "Развитие/За!", а поддержали "Новое Единство", Национальное объединение, "Согласие" и некоторые внефракционные депутаты.

За остальных кандидатов проголосовало меньшее число человек.

Некоторые депутаты — например, Юрис Юрашс из "Новое консервативной партии" считают, что не нужно "менять коней на переправе" и брать кандидата со стороны в кризисной ситуации. По его мнению, нынешняя госконтролер Элита Круминя отлично справляется с должностью (ее полномочия истекают 19 января), а желание некоторых коллег обязательно сделать госконтролером Ирклиса заставляет думать, что у них есть скрытые цели.

Как заявила в прениях депутат Инесе Икстена ("Для развития/За!"), Ирклис — профессионал высокого уровня, под руководством которого был успешно открыт рынок природного газа и стимулировалось развитие рынка электроэнергии.

Со своей стороны депутат Эдгар Таварс (Союз "зеленых" и крестьян) отметил, что его тревожит политический нейтралитет Ирклиса с учетом того, что он "в некотором роде" представляет партию премьера Кришьяниса Кариньша".

Новая консервативная партия выдвигала на голосование кандидатуру члена совета Госконтроля Илзе Гринхофы, а "KPV LV" — члена совета Госконтроля Эдгара Корчагина.