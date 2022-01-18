Госпитализация все чаще требуется маленьким детям с Covid-19

Во время распространения омикрон-штамма Covid-19 в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) одной из чаще всего госпитализируемых групп являются дети в возрасте до года или грудные младенцы, признала заместитель руководителя Клиники детских болезней BKUS Яна Паваре. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

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Утром 18 января на лечении в ковидном отделении больницы находились 14 зараженных детей. Врачи заметили, что в последнее время в больницу попадают самые маленькие пациенты. Например, сегодня из стационара был выписан девятимесячный ребенок. Еще один десятимесячный пациент находится в стационаре с 15 января.

По словам Паваре, новорожденные в возрасте до 28 дней также попадают в медучреждение, но их немного. В декабре в стационаре лечились два новорожденных. В этом месяце их три.

Хорошая новость заключается в том, что "омикрон" переносится легче дельты, который ранее был более распространен. Поэтому детей чаще всего выписывают через два или три дня. Самых маленьких госпитализируют в основном из-за осторожности, они также дольше остаются в стационаре.

Как указала детский инфектолог BKUS Даце Завадска, у детей болезнь протекает как у взрослых. В основном пациенты жалуются на повышенную температуру, кашель, боль в горле, насморк и головную боль. Гораздо реже встречается пневмония и необходима кислородная поддержка, подчеркнула Завадска.

Инфектолог отметила, что если у ребенка затруднено дыхание, нарушено сознание, он больше спит и не пьет жидкость, стоит обратиться к медикам. В случае грудных детей следует обратить внимание на аппетит.

На то, что заболеваемость растет среди детей указывают данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В начале этого месяца коронавирус был подтвержден у 3201 ребенка в возрасте до 9 лет, свидетельствует статистика SPKC.