Господдержка для борьбы с коронакризисом в Латвии: жители получили меньше всех

Государственная поддержка для смягчения последствий кризиса Covid-19 достигла примерно 3,69 млрд евро, свидетельствуют подсчеты Минфина и Совета по фискальной дисциплине (СФД) о мерах поддержки и их влиянии на баланс государственного бюджета в 2020 и 2021 годах.

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В мониторинговом отчете о мерах поддержки СФД сгруппировал меры поддержки по их основным получателям.

По оценкам СФД, большая часть государственной помощи направляется предприятиям и госпредприятиям - соответственно 1,45 млрд евро и 1,72 млрд евро.

В свою очередь поддержка населения и работников оценивается в 522,95 млн евро.

Главным приоритетом правительства в ближайшие два года СФД считает быстрое и эффективное освоение средств Европейского механизма оздоровления и устойчивости.