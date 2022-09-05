Господдержка не спасет от увеличения счетов за отопления, а Рига будет продавать газ другим городам

По подсчетам правительства при разработке мер поддержки населения в энергокризис, в отопительный сезон жителям, подключенным к центральной системе отопления, в среднем придется платить около 150 евро за мегаватт-час. Но цена природного газа на рынке растет настолько стремительно, что тарифы значительно превышают этот порог. При этом Риге сравнительно повезло – самоуправление закупило достаточно газа по более низкой цене и сможет продавать его другим городам. Об этом пишет LSM со ссылкой на передачу Латвийского телевидения De facto.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Кекавском крае в начале года тариф на отопление муниципального предприятия Ķekavas nami составлял 39 евро, а сейчас — 279 евро за мегаватт-час. Даже с учетом господдержки отопление здесь обойдется жителям в 4,4 раза дороже, чем в прошлом отопительном сезоне.

Гунтис, отец двоих детей из Кекавы рассказал, что в его случае счет увеличится примерно со 150 евро в месяц до более чем 600 евро, а пенсионерка Зигрида сообщила журналистам, что ожидается, что счет за отопление будет выше ее пенсии в 350 евро. Мартиньша из Кекавы рост счетов не беспокоит: "Те, кто работал и зарабатывал столько, сколько могли, смогут [заплатить]. Те, кто работают только за минималку, тем трудно".

Причина повышения тарифа только одна, подчеркивает глава компании Ķekavas nami — цена на газ. Пока заключен контракт на поставку газа только на сентябрь, а предложения на последующие месяцы еще дороже. Компания надеется, что сможет сохранить тариф на текущем уровне:

"Сейчас мы проводим дозакупку альтернативного источника энергии. Если все пойдет хорошо, мы переведем часть котельных на пропан-бутановую смесь. Это позволило бы нам не поднимать тариф так высоко, как если бы мы работали только на природном газе".

До сих пор, согласно информации, полученной LTV из публикаций в Latvijas Vēstnesis, в Комиссию по регулированию общественных услуг представлено шесть тарифов на тепловую энергию, превышающих 200 евро за мегаватт-час:

Ikšķiles māja — 324 евро за мегаватт-час

Mārupes komunālie pakalpojumi — 320 евро за мегаватт-час

Ķekavas nami — 279 евро за мегаватт-час

Babītes siltums — 270 евро за мегаватт-час

Jūrmalas siltums — 225 евро за мегаватт-час

Rēzeknes siltums — 216 евро за мегаватт-час

На этой неделе стало известно, что в Риге тариф на отопление в столице составит около 170 евро за мегаватт-час. Тепло, учитывая государственную поддержку, обойдется рижанам на 75% дороже, чем в предыдущем отопительном сезоне. Хотя Рига также в значительной степени зависит от природного газа, тариф в столице относительно ниже, чем в других муниципалитетах, потому что Latvenergo вовремя закупило газ для нужд Риги. Предприятие будет использовать газ, купленный по средней цене 140 евро за мегаватт-час:

"Для нас это очень приятный сюрприз, это низкая цена. Как мы знаем, сейчас цена природного газа на рынке составляет около 200 евро и даже выше этой отметки", — заявил член правления Rīgas Siltums Райвис Эллиньш.

Latvenergo имеет право менять тариф ежемесячно, в соответствии с биржевой ценой на газ. Однако компания утверждает, что сможет отапливать Ригу относительно более дешевым газом весь отопительный сезон — при условии, что потребление уменьшится на 15%.

Сейчас у Latvenergo достаточно резервов, чтобы продавать газ и другим, в том числе региональным производителям тепла в Даугавпилсе, Резекне и Юрмале, добавил член правления и коммерческий директор компании Дмитрий Юсковец. По его словам, две недели Latvenergo возобновила торги, и уже подписала контракты с несколькими компаниями.

Юсковец не раскрывает, сколько газа "уйдет" в другие города, но признает, что цена будет дороже, чем в Риге. Об этом же свидетельствуют объявленные Юрмальской и Резекненской предприятиями тарифы, которые в обоих случаях превышают 200 евро.

Представитель Latvenergo признал, что рижанам в какой-то степени повезло: "Rīgas siltums — наш давний клиент, и мы знали, что должны формировать для них этот запас газа еще с февраля. Все остальные клиенты пришли или проявили интерес недавно".

Сейм уже одобрил план правительства покрыть половину повышения тарифа выше 68 евро за мегаватт-час. Теперь на вопрос, достаточна ли поддержка при новых тарифах, министр экономики Илзе Индриксоне признает — не достаточна.

"Конечно, потребуется дополнительная поддержка именно для тех домохозяйств, которые живут в районах, маленьких поселках, где только газовое отопление. Чтобы помочь семьям, которые, возможно, не соответствуют статусу малообеспеченных, но все же могут оказаться в тяжелой ситуации именно в этот отопительный сезон".

Никаких конкретных новых мер министр не предлагает и подчеркивает, что главное, чтобы люди имели доступ к жилищным пособиям, которые выплачивают органы местного самоуправления. С другой стороны, министерство пока не рассматривают идею установления потолка тарифов, при превышении которого расходы полностью компенсируются государством. Это, по мнению министерства, не мотивирует экономить тепло.

Однако в ведомстве заявляют, что определение потолка тарифов планируется пересмотреть.