Госпогранохрана готова использовать щиты и другие средства для сдерживания мигрантов
Foto: LETA

Госпогранохрана Латвии для сдерживания мигрантов на границе с Беларусью в случае необходимости готова использовать средства для усмирения толпы, в том числе щиты и другие специальные инструменты, сообщил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) глава пограничной службы Гунтис Пуятс.

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Он неоднократно подчеркивал, что общая готовность и способность латвийских служб защитить государственную границу достаточно высоки.

Кроме того, между службами сложилось отличное сотрудничество, а органы госбезопасности передают Госпогранохране "опережающую информацию".

"Латвийские службы готовы к большому наплыву людей и, я надеюсь, что не будет необходимости проверять их максимальную готовность. Но мы настроены не допустить незаконное пересечение границы и отразить нарушителей, которые прибудут на границу Латвии", — заявил Пуятс.

Как сообщалось ранее, пограничники Латвии, Литвы и особенно Польши в последнее время столкнулись с активизацией попыток мигрантов пересечь внешнюю границу Европейского Союза (ЕС) из Беларуси. Непрерывность потока мигрантов поддерживает Беларусь и рассматривается как элемент гибридной войны против ЕС.

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