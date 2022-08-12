Госпогранохрана: обвинения Amnesty International в плохом обращении с мигрантами бездоказательны

Обвинения Amnesty International в адрес Латвии в жестоком обращении с мигрантами основаны на бездоказательных утверждениях одной стороны, заявил сегодня утром в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

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По словам Пуятса, сотрудники Amnesty International встретились с рядом представителей госучреждений, которые предоставили информацию о ситуацию на границе Латвии и Беларуси. Однако в докладе организации эта информация не была опубликована, была представлена лишь однобокая позиция.

В докладе содержатся обвинения отдельных мигрантов, но не собрано и не представлено никаких доказательств, которые бы их подтверждали, подчеркнул начальник Госпогранохраны. Он отметил, что ни один мигрант не был серьезно ранен или убит на границе Латвии.

Пуятс уверен, что конкретное движение мигрантов представляет собой преднамеренную угрозу со стороны белорусского режима для нашей страны. Кроме того, это может быть целенаправленной попыткой подорвать европейскую систему предоставления убежища, чтобы затруднить оказание помощи беженцам из Украины.

Как указал начальник Госпогранохраны, с августом стало понятно, что Латвия снова выбрана страной-мишенью для организованного движения мигрантов. До этого это была Литва, но там Беларусь стала медленно направлять мигрантов с юга на север, пока они не достигли латвийской границы.

Имеется информация о том, что Беларусь организует и осознанно направляет мигрантов на нелегальный въезд в Латвию и помогает нарушителям, например, перерезая заборы, добавил Пуятс.

На данный момент за границей усиленно наблюдает лишь Госпогранохрана, однако была запрошена помощь у Госполиции и Национальных вооруженных сил (НВС), из которых полиция уже ответила, что поможет. Ответ от НВС еще не получен.

Как сообщалось ранее, согласно докладу Amnesty International, Латвия плохо обращалась и даже пытала приходящих со стороны Беларуси мигрантов, удерживая их в лесу несколько месяцев.

Около года Латвия принимает меры по предотвращению въезда в страну мигрантов из Беларуси. Движение мигрантов в основном состоит из выходцев с Ближнего Востока. Как подчеркивает латвийская сторона, перемещение этих людей через границу было целенаправленно организовано правящим режимом Беларуси как операция гибридной войны против нашей страны. Латвия подчеркивает, что в соответствии с международным правом эти мигранты могут просить убежища в первой же безопасной стране, в которую они прибывают, то есть, в Беларуси.

Между тем, Amnesty International раскритиковала позицию Латвии в заявлении в конце июля. В организации отметили, что Латвия планирует продлить чрезвычайное положение на восточной границе страны до ноября этого года. Организация выразила мнение, что такой подход латвийского правительства угрожает правам человека просителей убежища. Более широкий отчет по Латвии был обещан на второй неделе августа, но организация отложила его публикацию.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович также выразила обеспокоенность возможными нарушениями прав мигрантов на границе с Беларусью в Латвию, призвав власти Латвии тщательно расследовать эти случаи.