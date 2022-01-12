Госпогранохрана предложит продлить режим ЧС на границе с Беларусью

Государственная пограничная охрана предложит продлить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью на три месяца, сообщил сегодня утром в передаче Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс.

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По его словам, чрезвычайную ситуацию следует продлить, чтобы сохранить существующие инструменты для сдерживания незаконных пересечений границы. Если ситуация на границе улучшится, ЧС может закончиться досрочно.

Начальник Госпогранохраны напомнил, что с 13 декабря Латвия столкнулась с большей волной нелегальной миграции, когда в Латвию каждый день пытались попасть в среднем 40-50 человек, в то время как ситуация в Литве и Польше улучшилась.

По мнению Пуятса, белорусская сторона, вероятно, ищет самое слабое место на границе с Евросоюзом, куда направить свою гибридную атаку, но, как считает начальник Госпогранохраны, выбор Латвии — неправильный, поскольку ни одна группа мигрантов до сих пор в страну не проникла.

Сдерживая мигрантов, пограничники, в частности, обращаются к этим людям и объясняют ситуацию. В свою очередь, группы людей, уже проникшие в Латвию, задерживаются и возвращаются в Беларусь.

В ходе переговоров с мигрантами пограничники выяснили, что их привезли к латвийской границе с польско-литовской границы.

Пуятс сообщил, что в этом году по гуманитарным причинам в Латвию было допущено десять человек, в том числе двое вчера. Большинство допущенных обращаются за возможностью вернуться на родину — в Ирак.

Как сообщалось, с момента введения чрезвычайной ситуации около 100 человек было разрешено пересечь границу по гуманитарным причинам.

Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях с 11 августа по 10 ноября прошлого года, а позже продлило ее до 10 февраля этого года.