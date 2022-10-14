Госпогранохрана: ситуация на границе стабильна и находится под контролем

С 19 сентября, когда вступили в силу ограничения на несущественные поездки для россиян, поток граждан России в Латвию сократился на 31%, а ситуация на границе стабильна и находится под контролем, сообщили в Государственной пограничной охране.

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За минувшие сутки внешнюю границу пересекли 206 граждан России, что в среднем в четыре раза меньше, чем в соседних странах. В Эстонию въехало 1053 россиянина, а в Литву — 767.

Всего с 19 сентября границы Латвии с Россией и Беларусью пересекли 6648 российских граждан. Это были только те люди, которые соответствуют определенным в решении правительства исключительным категориям.

Только 15% из них въехали в Латвию на основании виз категорий C и D, еще 40% являются обладателями латвийских ВНЖ, членами семей латвийцев, студентами, трудоустроенными, а также лицам, чей въезд в страну связан с работой или гуманитарными соображениями.

Почти половина граждан России, пересекших внешнюю границу, используют выданные в других государствах визы или ВНЖ, а это означает, что Латвия для этих людей не является страной назначения — они используют ее в качестве транзита в другие государства Европейского союза (ЕС).

Также Госпогранохрана осуществляет усиленный иммиграционный контроль за иностранцами в течение периода их пребывания в Латвии и строго следит за тем, чтобы все въехавшие иностранные граждане соблюдали условия пребывания, и тщательно контролируют, чтобы не нарушались установленные в визах сроки нахождения в стране.

За минувшие сутки во въезде в Латвию отказано пяти гражданам России. В свою очередь, в целом с 19 сентября во въезде было отказано 235 россиянам. Иностранцам отказывают во въезде как на основании решения Кабинета министров, так и на основании

другие обстоятельства.

На "зеленой" границе с Россией не было случаев, когда лица пытались нелегально пересечь ее для въезда в Латвию.