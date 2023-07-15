Госпогранохрана уволила сотрудника за комментарий "русские не сдаются" во время сноса советского памятника

В прошлом году Государственная пограничная охрана уволила сотрудника за комментарий "русские не сдаются", выяснило агентство LETA в Административном районном суде в Резекне, который в начале июля отклонил запрос об отмене этого решения Госпогранохраны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В решении говорится, что пограничник был подвергнут дисциплинарному наказанию за ряд дисциплинарных нарушений.

26 октября 2022 года бывшему пограничнику со служебной собакой было поручено следить за работами по демонтажу памятника, а также контролировать соблюдение границы.

Как свидетельствуют данные из архива LETA, 26 октября прошлого года был демонтирован советский памятник в Балви "Партизанам Великой Отечественной войны".

Во время выполнения задания пограничник сделал фото и видео на мобильный телефон. Это не было связано с выполнением поставленной задачи. Также он действовал вопреки основным принципам служебной этики и ценностям государственного управления, высказав неоднозначный комментарий на русском языке "русские не сдаются" во время демонтажа прославляющего советский режим памятнику, и продемонстрировав остальным должностным лицам свои фотографии и видеоролик с записью комментария.

Госпогранохрана отмечает, что выражение "русские не сдаются" не является случайным набором слов, и в этом можно убедиться в публичном пространстве, где этот лозунг в Латвии использует определенная часть общества, протестуя против различных событий в жизни, а также собираясь на памятные мероприятия. Фраза "русские не сдаются" — многовековой лозунг российской армии, поясняет Госпогранохрана.

Госпогранохрана уволила упомянутого сотрудника 1 декабря 2022 года. Уволенный пограничник просил пересмотреть решение, однако 24 января этого года вышестоящее должностное лицо оставило решение без изменений. После этого бывший сотрудник обратился в суд с просьбой отменить решение.

Уволенный пограничник заявил в суде, что, когда снимал работы по демонтажу и сказал "русские не сдаются", он думал только о демонтаже таблички, и не делал этого с каким-либо другим умыслом и намерением, и его действия не были связаны с поддержкой агрессии России против Украины.

Административный районный суд отклонил его иск. Решение еще может быть обжаловано в окружном суде.