Госпогранохрана: жителей Даугавпилса призывают способствовать нелегальной миграции

В Даугавпилсе на лестничных клетках нескольких многоквартирных жилых домов появились объявления, предлагающие работу водителям транспортных средств, что одновременно является приглашением к занятиям незаконной деятельностью, поддерживающей нелегальную иммиграцию, сообщает Государственная пограничная охрана. Жители Даугавпилса по этому вопросу в Госполицию не обращались, пишет LSM.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Объявления нацелены на водителей с личным транспортом, которые готовы доставить людей от латвийско-белорусской границы в определенное место внутри страны или в пункт назначения, в том числе в Германию. Также людям предлагаются дополнительные возможности заработка за счет сдачи в аренду жилых помещений, где могут быть размещены на первую ночь лица, привезенные с государственной границы.

Госпогранохрана обратила внимание на то, что указанные действия, связанные с незаконным перемещением лиц, а также с предоставлением им возможности нелегально находиться в Латвии, являются незаконными и преследуются в уголовном порядке. Согласно Уголовному закону, за упомянутые нарушения грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа с конфискацией имущества или без таковой.

В этом году Госпогранохрана уже начала 10 уголовных процессов в отношении 15 человек за незаконное перемещение мигрантов или предоставление им возможности незаконного пребывания в Латвии. В прошлом году было возбуждено 16 уголовных процессов в отношении 24 человек.

В Латгальском региональном управлении Госполиции порталу LSM.lv сообщили, что жители еще не сообщали о размещении таких объявлений и ведомственные проверки не начаты.

Стражи порядка призывают жителей быть бдительными и сообщать в полицию, если они наткнутся на подобные объявления, размещенные на лестничных клетках.