Госполиция: акция против демонтажа памятника в парке Победы могла вызвать беспорядки

Нет оснований полагать, что запланированный на 22 августа Русским союзом Латвии (РСЛ) пикет против сноса памятника в Пардаугаве не вызвал бы провокаций и возможных беспорядков, заявила представительница Госполиции Ольга Миронова.

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Она считает, что запланированное РСЛ мероприятие подвергало общество слишком большим рискам. Например, крупнейшие риски связаны с тем, что мероприятие было анонсировано у самого памятника и не исключались провокации. Также были опасения, что таким образом можно было бы отсрочить демонтаж памятника, а на мероприятии могла использоваться советская символика.

"Именно сейчас мы видим, что каждый день происходят несогласованные собрания людей, разжигание ненависти и провокации. Люди мешают работе полиции", — подчеркнула Миронова.

Также у полиции не было сомнений, что мероприятие посетит большее количество людей, чем было указано в заявлении.

Представительница полиции считает, что РСЛ не несет прямой ответственности за происходящее у памятника в Пардаугаве, однако и сопредседатель партии Мирослав Митрофанов, и депутат Европарламента Татьяна Жданок 23 августа пришли к мемориальному комплексу, снимали видео, которые позже были опубликованы в социальных сетях. В роликах политики выразили сожаление по поводу демонтажа памятника, отметила Миронова.

Таким образом, политики косвенно способствовали собранию людей в Пардаугаве, считает Миронова.

Как сообщалось, Рижское самоуправление не разрешило РСЛ провести в понедельник, 22 августа, акцию против сноса мемориала на площадке за самим памятником. Эта территория входит в границы заграждения.

Ранее Мирослов Митрофанов заявил, что запланированный РСЛ пикет против сноса памятника в Пардаугаве сплотил бы жителей и сформировал бы гражданское общество.